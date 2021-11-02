2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
3 листопада 19:45
Мілан --
Порту --
3 листопада 19:45
Реал --
Шахтар --
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
Брюгге --
3 листопада 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 листопада 22:00
Ліверпуль --
Атлетіко --
3 листопада 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 листопада 22:00
Боруссія Д --
Аякс --
3 листопада 22:00
Шериф --
Інтер --
5 листопада 19:30
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 14:00
Минай --
Маріуполь --
6 листопада 17:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 19:30
Чорноморець --
Рух --
7 листопада 14:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
7 листопада 17:00
Колос --
Шахтар --
7 листопада 17:00
Зоря --
Верес --
7 листопада 19:30
Львів --
Десна --
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Головна Спорт Ліга чемпіонів 2021/22

Динамо спробує обіграти Барселону: розклад та результати всіх матчів ЛЧ за 2 листопада

Любомир Луканюк
2 листопада, 10:26
У нашій групі Баварія достроково може оформити вихід до плей-офф Ліги чемпіонів, а киянам не варто відпускати далеко каталонців

Барселона vs Динамо Київ / Фото: Reuters

У вівторок, 2 листопада, розпочинається четвертий тур групового етапу Ліги чемпіонів. Наша вся увага буде до поєдинку у Києві, де Динамо приймає Барселону.

Динамівцям терміново потрібно набирати очки, якщо вони думають про єврокубкову весну.

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Слідкуйте за онлайном матчу Динамо – Барселона у нас на сайті.

Розклад та результати матчів Ліги чемпіонів

ГРУПА Е

22:00. Динамо – Барселона
Букмекери: 5.10 – 3.95 – 1.70

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22:00. Баварія – Бенфіка
Букмекери: 1.17 – 8.20 – 16.00

ГРУПА F

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22:00. Вільярреал – Янг Бойз
Букмекери: 1.41 – 5.20 – 7.30

22:00. Аталанта – МЮ
Букмекери: 3.00 – 4.00 – 2.20

ГРУПА G

19:45. Вольфсбург – Зальцбург
Букмекери: 2.39 – 3.60 – 2.95

22:00. Севілья – Лілль
Букмекери: 1.57 – 3.95 – 6.80

ГРУПА Н

19:45. Мальме – Челсі
Букмекери: 15.50 – 6.70 – 1.22

22:00. Ювентус – Зеніт
Букмекери: 1.55 – 4.20 – 6.60