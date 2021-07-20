Динамо нашло Беседину замену в Словакии за два миллиона евро

Игроком киевского клуба станет венесуэльский нападающий словацкой команды ДАК Эрик Рамирес – для подписания контракта ему осталось пройти медосмотр

Венесуэльский форвард Эрик Рамирес / Фото: Instagram

Динамо в шаге от подписания контракта с 22-летним венесуэльским нападающим словацкого клуба ДАК Эриком Рамиресом.

Сегодня Рамирес должен прилететь в Киев на углубленный медосмотр и, если успешно его пройдет, станет игроком Динамо.

Об этом сообщает ТаТоТаке.

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Как пишет у себя в Twitter журналист каналов Футбол 1/2/3 Игорь Бурбас, Динамо заплатит за Рамиреса словакам 1,75 млн евро.

Интересно, что этим летом у Рамиреса сорвался трансфер в казанский Рубин.

"Конкуренцию за Рамиреса Динамо выиграло у Гента, где форварда видели заменой Яремчуку. В Рубин венесуэльца не взяли якобы за проваленный медосмотр. Хотя есть другая версия. Что игрок отказался отдавать половину официальной месячной зарплаты – там это обычная практика", – рассказывает Бурбас

Отметим, что в прошлом сезоне Эрик Рамирес забил за ДАК 17 голов в 35 матчах.

Как сообщили в самом клубе ДАК, они ждут украинскую визу для форварда, а сделка должна быть закрыта на этой неделе.

Покупка киевлянами Рамиреса связана с травмой основного форварда Динамо Артема Беседина, выбывшего до конца года. При этом ранее украинский клуб арендовал у московского ЦСКА белорусского нападающего Илью Шкурина, уже успевшего в трех спаррингах за киевлян забить три мяча.