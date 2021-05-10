Динамо на втором месте в Европе! Свои футболисты отыграли за киевлян более 60% времени

Главный тренер чемпиона Украины Мирча Луческу в нынешнем сезоне Премьер-лиги задействовал аж 16 воспитанников клуба, и они не подвели наставника

"Динамо" / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Чемпион Украины киевское Динамо вошло в число лучших команд в 27 европейских лигах по проценту игрового времени, которое предоставляется воспитанникам клуба. Таковыми считаются футболисты, которые провели не меньше трех сезонов в структуре ФК с 15 до 21 года. Ранее сообщалось, что на форварда Динамо претендуют итальянские клубы.

По данным CIES Football Observatory, киевский клуб оказался на втором месте. Домашние футболисты отыграли большую часть минут в чемпионате Украины – 60,2%. В составе Динамо, которое летом возглавил румынский специалист Мирча Луческу, в нынешнем сезоне были задействованы аж 16 воспитанников. А на первом месте представитель чемпионата Словакии Жилина – 61,5%.

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ТОП-10 клубов по игровому времени воспитанников в топ-27 лигах Европы:

Жилина (Словакия) – 61,5%. Динамо (Киев) – 60,2% Сигма (Чехия) – 52% Словацко (Чехия) – 51,1% Бней Сахнин (Израиль) – 49,5% Адмира (Австрия) – 49,2% Сельта (Испания) – 49% Ружомберок (Словакия) – 48,9% Реал Сосьедад (Испания) – 48,5% Горица (Словения) – 48,4%

/ Фото: Официальный сайт ФК "Динамо" Реклама

У полтавской Ворсклы 10 воспитанников отыграли 27,1% минут в УПЛ, у донецкого Шахтера 9 футболистов – 25% времени.

Ранее Луческу после финиша чемпионата заговорил о Шахтере.

Напомним, что в последнем туре украинской Премьер-лиги Динамо разгромило Колос.