На форварда Динамо претендуют итальянские клубы. И денег дают немало

Молодой форвард Владислав Супряга продолжает интересовать команды Серии А, тогда как в Киеве Мирча Луческу ему не видит места в стартовом составе

Владислав Супряга / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Чемпионат Украины подходит к завершению, и многие клубы уже задумываются о будущем. В том числе и свежеиспеченные чемпионы из Динамо. Президент "бело-голубых" Игорь Суркис уже сказал, что вскоре обсудит с Мирчей Луческу трансферные планы. Один из тех, кто может покинуть Киев, – нападающий Владислав Супряга.

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Ныне 21-летний Супряга остается в сфере интересов итальянских команд. Ведущие YouTube-канала Та То Таке сообщили, что переговоры по нему ведут Фиорентина, Торино и Верона. Причем, сумма трансфера может составить 7-8 миллионов евро. Интересно, что на Апеннинах парня считают очень талантливым и думают, что он просто не хочет играть за Динамо. Мол, поэтому и не попадает в основной состав.

Напомним, в прошлом году Супрягу очень хотела купить итальянская Болонья и даже давала за него 10 миллионов евро. Однако Суркис хотел получить 12-15 миллионов. Теперь же цена на Влада заметно упала, поскольку в этом сезоне он редко проявляет себя.

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Тем временем, конкурент Зинченко в борьбе за сердце Влады Седан признан лучшим в Украине.

Вспомним, как Супряга забивал в ворота бельгийского Гента в квалификации Лиги чемпионов: