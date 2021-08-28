Динамо – Колос: онлайн-трансляция матча УПЛ

На днях киевское Динамо узнало соперников по Лиге чемпионов. Теперь матчи УПЛ будут рассматриваться, как подготовка к более сложным еврокубковым баталиям.

В субботу, 28 августа, в шестом туре чемпионата Украины Динамо встречается с Колосом. Начало поединка в 19:30.

Мы ведем онлайн-трансляцию матча Динамо – Колос с видео повторами голов.

ДИНАМО – КОЛОС

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Как дела в УПЛ

В чемпионате Украины после пяти туров Динамо лидирует – 13 очков. Колос идет на девятой позиции – всего 5 очков, но после четырех матчей.

Турнирная таблица

История противостояния

В Премьер-лиге команды встречались шесть раз: четыре победы Динамо, одна победа Колоса и одна ничья. Разница мячей 13-5 в пользу киевлян.

Кто фаворит

Естественно, что действующие чемпионы котируются выше в сегодняшнем матче. Коэффициент на победу Динамо – 1.30, на ничью – 5.60, на победу Колоса – 9.50. Эксперты прогнозируют победу динамовцам со счетом – 2:0.

Где смотреть

В прямом эфире поединок будет транслироваться на телеканале 2+2. В интернете за матче можно следить на платформе oll.tv. Также игру можно посмотреть на YouTube.