Динамо – Колос: онлайн-трансляция матча УПЛ

На днях киевское Динамо узнало соперников по Лиге чемпионов. Теперь матчи УПЛ будут рассматриваться, как подготовка к более сложным еврокубковым баталиям.
В субботу, 28 августа, в шестом туре чемпионата Украины Динамо встречается с Колосом. Начало поединка в 19:30.
Мы ведем онлайн-трансляцию матча Динамо – Колос с видео повторами голов.
ДИНАМО – КОЛОС
Как дела в УПЛ
В чемпионате Украины после пяти туров Динамо лидирует – 13 очков. Колос идет на девятой позиции – всего 5 очков, но после четырех матчей.
Турнирная таблица
История противостояния
В Премьер-лиге команды встречались шесть раз: четыре победы Динамо, одна победа Колоса и одна ничья. Разница мячей 13-5 в пользу киевлян.
Кто фаворит
Естественно, что действующие чемпионы котируются выше в сегодняшнем матче. Коэффициент на победу Динамо – 1.30, на ничью – 5.60, на победу Колоса – 9.50. Эксперты прогнозируют победу динамовцам со счетом – 2:0.
Где смотреть
В прямом эфире поединок будет транслироваться на телеканале 2+2. В интернете за матче можно следить на платформе oll.tv. Также игру можно посмотреть на YouTube.