Динамо – Колос: где смотреть матч чемпионата Украины

В субботу, 28 августа, пройдет матч 6-го тура чемпионата Украины: в Киеве в НСК "Олимпийский" Динамо примет Колос. Список трансляций поединка Премьер-лиги
Динамо встречается с Колосом в 6-м туре чемпионата Украины / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"
Матч Динамо – Колос в прямом эфире покажут на ТВ и в интернете. Поединок начнется в 19:30.
Динамо – Колос трансляция онлайн есть на нашем сайте. Где смотреть матч Динамо – Колос: VIDEO
После пяти туров Динамо возглавляет турнирную таблицу чемпионата Украины. В предыдущих матчах киевляне оступились лишь однажды, когда не сумели обыграть Ингулец.
Накануне
Динамо узнало соперников по группе Лиги чемпионов. Перед стартом в еврокубках у них остается всего два матча, так что встречу против Колоса можно рассматривать как часть подготовки к поединкам в Европе.
Колос начал сезон с неудачного выступления в Лиге Конференций, где команда Руслана Костышина уступила Шахтеру из Караганды.
Да и во внутреннем чемпионате у них дела идут не очень. После пяти туров клуб из Ковалевки занимает лишь 10-е место в турнирной таблице, имея в активе одну победу и две ничьих.
Букмекеры практически не сомневаются в победе Динамо: коэффициент на победу команды Мирчи Луческу – 1.30, на ничью – 5.60, на победу Колоса – 9.50. Эксперты прогнозируют победу динамовцам со счетом – 2:0.
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