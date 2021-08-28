Динамо – Колос: онлайн-трансляція матчу УПЛ

Днями київське Динамо дізналося суперників по Лізі чемпіонів . Тепер матчі УПЛ будуть розглядатися, як підготовка до більш складним єврокубковим баталіям.

У суботу, 28 серпня, в шостому турі чемпіонату України Динамо зустрічається з Колосом. Початок поєдинку о 19:30.

Ми ведемо онлайн-трансляцію матчу Динамо – Колос з відео повторами голів.

ДИНАМО – КОЛОС

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Як справи в УПЛ

У чемпіонаті України після п'яти турів Динамо лідирує – 13 очок. Колос йде на дев'ятій позиції – всього 5 очок, але після чотирьох матчів.

Турнірна таблиця

Історія протистояння

У Прем'єр-лізі команди зустрічалися шість разів: чотири перемоги Динамо, одна перемога Колоса і одна нічия. Різниця м'ячів 13-5 на користь киян.

хто фаворит

Природно, що чинні чемпіони котируються вище в сьогоднішньому матчі. Коефіцієнт на перемогу Динамо – 1.30, на нічию – 5.60, на перемогу Колоса – 9.50. Експерти прогнозують перемогу динамівцям з рахунком – 2: 0.

Де дивитись

У прямому ефірі поєдинок буде транслюватися на телеканалі 2 + 2. В інтернеті за матчі можна стежити на платформі oll.tv . Також гру можна подивитися на YouTube.