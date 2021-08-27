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Динамо избавилось от бразильского защитника. Толку от него было мало

Андрей Трофимов
27 августа, 22:22
До лета следующего года Сидклей отдан в аренду в греческий ПАОК. Футболист в прошлом сезоне сыграл за киевлян всего в шести матчах, но забил два гола

Сидклей уже в Греции

28-летний бразильский защитник киевского Динамо Сидклей сменил клуб. До конца сезона футболист отправился на правах аренды в греческий ПАОК.

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Сидклей перешел в Динамо в июле 2018 года из Атлетико Паранаэнсе. С тех пор за три сезона Сидклей не смог стать основным игроком Динамо. В прошлом сезоне он провел в чемпионате Украины шесть матчей, выходя на замену (всего 53 минуты) и забил два мяча.

А в нынешнем в его активе 28 минут в матче с Минаем и выход на замену уже в компенсированное время в игре с Ингульцом.

Греческий клуб уже представил футболиста эмоциональным роликом.

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