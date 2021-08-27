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Динамо позбулося бразильського захисника. Толку від нього було мало

Андрій Трофімов
27 серпня, 22:22
До літа наступного року Сідклей відданий в оренду в грецький ПАОК. Футболіст минулого сезону зіграв за киян всього в шести матчах, але забив два голи

Сідклей уже в Греції

28-річний бразильський захисник київського Динамо Сідклей змінив клуб. До кінця сезону футболіст вирушив на правах оренди в грецький ПАОК.

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Сідклей перейшов у Динамо в липні 2018 року з Атлетіко Паранаенсе. Відтоді за три сезони Сідклей не зміг стати основним гравцем Динамо. У минулому сезоні він провів у чемпіонаті України шість матчів, виходячи на заміну (всього 53 хвилини) і забив два м'ячі.

А в нинішньому в його активі 28 хвилин в матчі з Минаєм і вихід на заміну вже в компенсований час у грі з Інгульцем.

Грецький клуб вже представив футболіста емоційним роликом.

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