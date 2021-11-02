2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 ноября 22:00
Севилья --
Лилль --
2 ноября 22:00
Ювентус --
Зенит --
3 ноября 19:45
Милан --
Порту --
3 ноября 19:45
Реал --
Шахтер --
3 ноября 22:00
Манчестер Сити --
Брюгге --
3 ноября 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 ноября 22:00
Ливерпуль --
Атлетико --
3 ноября 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 ноября 22:00
Боруссия Д --
Аякс --
3 ноября 22:00
Шериф --
Интер --
5 ноября 19:30
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 14:00
Минай --
Мариуполь --
6 ноября 17:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 19:30
Черноморец --
Рух --
7 ноября 14:00
Ингулец --
Днепр-1 --
7 ноября 17:00
Колос --
Шахтер --
7 ноября 17:00
Заря --
Верес --
7 ноября 19:30
Львов --
Десна --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

Динамо громит Барселону! Невероятный результат в юношеской Лиге чемпионов

Александр Трикиша
2 ноября, 18:08
Киевское Динамо разгромило испанскую Барселону в Юношеской лиге УЕФА и гарантировала себе евровесну. Так бы и взрослая команда!

Динамо U-19 разгромило в Киеве Барселону / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Юные киевляне открыли счет уже на восьмой минуте – свой четвертый гол в турнире забил сенегальский талант Динамо Самба Диалло. Онлайн Динамо – Барселона уже есть на нашем сайте, а также доступен с помощью OLL.TV.

В середине первого тайма гости сравняли счет, но затем сами же усложнили себе ситуацию, когда незадолго до перерыва Илиас Акхомах заработал второе предупреждение за глупый фол в центре поля и оставил свою в команду в меньшинстве.

Реклама

Еще до свистка на перерыв Динамо вышло вперед после гола Кирилла Попова, а во втором тайме добило соперника благодаря голам Максима Дьячука и того же Диалло – 4:1.

Динамо удержало за собой первую строчку в турнирной таблице группы E, гарантировав себе выход в плей-офф, ведь при равенстве очков будут учитываться очные встречи, а киевлян имеют преимущество над Барселоной, идущей третьей.

Реклама