Динамо громить Барселону! Неймовірний результат у юнацькій Лізі чемпіонів

Динамо U-19 разгромило у Києві Барселону / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Юні кияни відкрили рахунок уже на восьмій хвилині – свій четвертий гол у турнірі забив сенегальський талант Динамо Самба Діалло. Онлайн Динамо – Барселона вже є на нашому сайті, а також доступний за допомогою OLL.TV.

У середині першого тайму гості зрівняли рахунок, але потім самі ж ускладнили собі ситуацію, коли незадовго до перерви Іліас Акхомах отримав друге попередження за дурний фол у центрі поля і залишив свою в команду в меншості.

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Ще до свистка на перерву Динамо вийшло вперед після гола Кирила Попова, а у другому таймі добило суперника завдяки голам Максима Дьячука і того ж таки Діалло – 4:1.

Динамо втримало за собою перший рядок у турнірній таблиці групи E, гарантувавши собі вихід у плей-офф, адже за рівності очок враховуватимуться очні зустрічі, а киян мають перевагу над Барселоною, яка йде третьою.