24 октября 17:15
Барселона --
Реал --
24 октября 18:30
Манчестер Юнайтед --
Ливерпуль --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
Ингулец --
Верес --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Мариуполь --
Динамо --
6 ноября 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 00:00
Колос --
Шахтер --
6 ноября 00:00
Заря --
Верес --
6 ноября 00:00
Львов --
Десна --
6 ноября 00:00
Ингулец --
Днепр-1 --
6 ноября 00:00
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 00:00
Черноморец --
Рух --
6 ноября 00:00
Минай --
Мариуполь --
2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 ноября 22:00
Севилья --
Лилль --
2 ноября 22:00
Ювентус --
Зенит --
3 ноября 19:45
Милан --
Порту --
3 ноября 19:45
Реал --
Шахтер --
3 ноября 22:00
Манчестер Сити --
Брюгге --
3 ноября 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 ноября 22:00
Ливерпуль --
Атлетико --
3 ноября 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
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Аякс --
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Динамо – Днепр-1: онлайн матча чемпионата Украины

Александр Трикиша
24 октября, 11:54
Сегодня в рамках 12-го тура чемпионата Украины киевское Динамо примет Днепр-1. Следить за поединком можно с помощью нашей онлайн трансляции

Динамо - Днепр-1

Поединок пройдет в НСК "Олимпийский" и начнется в 17:00. Мы проведем онлайн матча с подробным описанием всех ключевых моментов и видео голов.

ОНЛАЙН ДИНАМО – ДНЕПР-1

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На поле сойдутся первая и четвертая команды текущего чемпионата Украины. Киевляне не имеют права терять очки, ведь вчера Шахтер обыграл Ворсклу и догнал их в турнирной таблице.

Днепр-1 в случае победы имеет шанс обойти Ворсклу и подняться на третью строчку. А вот в случае поражения днепряне могут опуститься, если Заря сумеет обыграть Колос.

ПРЕДЫДУЩИЕ МАТЧИ

В предыдущем туре Динамо во Львове разобралось со Львовом 4:1, но посреди недели у киевлян еще был тяжелейший выезд в Барселону, где команда Мирчи Луческу потерпела поражение 0:1.

Днепр-1 на прошлых выходных обыграл Колос 2:0, а в последних пяти матчах проигрывала лишь Заре и Шахтеру. Да и в цело у команды Игора Йовичевича всего три поражения в текущем сезоне.

СТАТИСТИКА ОЧНЫХ МАТЧЕЙ

Днепр-1 был основан только в 2015 году. За это время команды успели провести между собой пять матчей – четыре в чемпионате Украины и один – в Кубке. Киевляне одержали четыре победы, у Днепра-1 – одна виктория с памятным хет-триком Владислава Супряги.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Игор Йовичевич: "Против нас Динамо будет действовать совсем не так, как против каталонцев. Наоборот – оно будет пытаться делать то же, что делала в среду Барса.

В прошлом сезоне Днепр-1 проиграл Киеву дома и на выезде, но в обеих встречах у нас были определенные удачные периоды, когда мы контролировали игру, держали мяч и, считаю, выглядели лучше".

КОТИРОВКИ БУКМЕКЕРОВ

Букмекеры считают Динамо безоговорочным фаворитом матча: коэффициент на победу команды Мирчи Луческу – 1.32, на ничью – 5.40, на победу Днепра-1 – 9.00.

ГДЕ СМОТРЕТЬ

Матч Динамо – Днепр-1 в прямом эфире покажут на канале "2+2", который доступен с помощью сервиса OLL.TV. Прямая трансляция начнется в 17:00.

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