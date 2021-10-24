Динамо – Днепр-1: онлайн матча чемпионата Украины

Динамо - Днепр-1

Поединок пройдет в НСК "Олимпийский" и начнется в 17:00. Мы проведем онлайн матча с подробным описанием всех ключевых моментов и видео голов.

ОНЛАЙН ДИНАМО – ДНЕПР-1

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На поле сойдутся первая и четвертая команды текущего чемпионата Украины. Киевляне не имеют права терять очки, ведь вчера Шахтер обыграл Ворсклу и догнал их в турнирной таблице.

Днепр-1 в случае победы имеет шанс обойти Ворсклу и подняться на третью строчку. А вот в случае поражения днепряне могут опуститься, если Заря сумеет обыграть Колос.

ПРЕДЫДУЩИЕ МАТЧИ

В предыдущем туре Динамо во Львове разобралось со Львовом 4:1, но посреди недели у киевлян еще был тяжелейший выезд в Барселону, где команда Мирчи Луческу потерпела поражение 0:1.

Днепр-1 на прошлых выходных обыграл Колос 2:0, а в последних пяти матчах проигрывала лишь Заре и Шахтеру. Да и в цело у команды Игора Йовичевича всего три поражения в текущем сезоне.

СТАТИСТИКА ОЧНЫХ МАТЧЕЙ

Днепр-1 был основан только в 2015 году. За это время команды успели провести между собой пять матчей – четыре в чемпионате Украины и один – в Кубке. Киевляне одержали четыре победы, у Днепра-1 – одна виктория с памятным хет-триком Владислава Супряги.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Игор Йовичевич: "Против нас Динамо будет действовать совсем не так, как против каталонцев. Наоборот – оно будет пытаться делать то же, что делала в среду Барса. В прошлом сезоне Днепр-1 проиграл Киеву дома и на выезде, но в обеих встречах у нас были определенные удачные периоды, когда мы контролировали игру, держали мяч и, считаю, выглядели лучше".

КОТИРОВКИ БУКМЕКЕРОВ

Букмекеры считают Динамо безоговорочным фаворитом матча: коэффициент на победу команды Мирчи Луческу – 1.32, на ничью – 5.40, на победу Днепра-1 – 9.00.

ГДЕ СМОТРЕТЬ

Матч Динамо – Днепр-1 в прямом эфире покажут на канале "2+2", который доступен с помощью сервиса OLL.TV. Прямая трансляция начнется в 17:00.