24 жовтня 17:15
Барселона --
Реал --
24 жовтня 18:30
Манчестер Юнайтед --
Ліверпуль --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
Верес --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Маріуполь --
Динамо --
6 листопада 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 00:00
Колос --
Шахтар --
6 листопада 00:00
Зоря --
Верес --
6 листопада 00:00
Львів --
Десна --
6 листопада 00:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
6 листопада 00:00
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 00:00
Чорноморець --
Рух --
6 листопада 00:00
Минай --
Маріуполь --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
3 листопада 19:45
Мілан --
Порту --
3 листопада 19:45
Реал --
Шахтар --
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
Брюгге --
3 листопада 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 листопада 22:00
Ліверпуль --
Атлетіко --
3 листопада 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 листопада 22:00
Боруссія Д --
Аякс --
3 листопада 22:00
Шериф --
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Динамо – Дніпро-1: онлайн матчу чемпіонату України

Олександр Трикіша
24 жовтня, 11:54
Сьогодні в рамках 12-го туру чемпіонату України київське Динамо прийме Дніпро-1. Стежити за поєдинком можна за допомогою нашої онлайн-трансляції

Динамо - Дніпро-1

Поєдинок пройде в НСК "Олімпійський" і розпочнеться о 17:00. Ми проведемо онлайн матчу з докладним описом всіх ключових моментів і відео голів.

ОНЛАЙН ДИНАМО – ДНІПРО-1

На полі зійдуться перша і четверта команди поточного чемпіонату України. Кияни не мають права втрачати очки, адже вчора Шахтар обіграв Ворсклу і наздогнав їх у турнірній таблиці.

Дніпро-1 в разі перемоги має шанс обійти Ворсклу і піднятися на третю сходинку. А от у випадку поразки дніпряни можуть опуститися, якщо Зоря зуміє обіграти Колос.

ПОПЕРЕДНІ МАТЧІ

У попередньому турі Динамо у Львові розібралося зі Львовом 4:1, але посеред тижня у киян ще був найважчий виїзд до Барселони, де команда Мірчі Луческу зазнала поразки 0:1.

Дніпро-1 на минулих вихідних обіграв Колос 2:0, а в останніх п'яти матчах програвав лише Зорі і Шахтарю. Та й у цілому в команди Ігор Йовічевіча всього три поразки у поточному сезоні.

СТАТИСТИКА ОЧНИХ МАТЧІВ

Дніпро-1 був заснований лише у 2015 році. За цей час команди встигли провести між собою п'ять матчів – чотири в чемпіонаті України і один – у Кубку. Кияни здобули чотири перемоги, у Дніпра-1 – одна вікторія з пам'ятним хет-триком Владислава Супряги.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Ігор Йовічевіч: "Проти нас Динамо буде діяти зовсім не так, як проти каталонців. Навпаки – воно намагатиметься робити те ж, що робила в середу Барса.

У минулому сезоні Дніпро-1 програв Києву вдома і на виїзді, але в обох зустрічах у нас були певні вдалі періоди, коли ми контролювали гру, тримали м'яч і, вважаю, виглядали краще ".

КОТИРУВАННЯ БУКМЕКЕРІВ

Букмекери вважають Динамо безумовним фаворитом матчу: коефіцієнт на перемогу команди Мірчи Луческу – 1.32, на нічию – 5.40, на перемогу Дніпра-1 – 9.00.

ДЕ ДИВИТИСЬ

Матч Динамо – Дніпро-1 у прямому ефірі покажуть на каналі "2+2", який доступний за допомогою сервісу OLL.TV. Пряма трансляція розпочнеться о 17:00.

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