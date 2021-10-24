Динамо – Дніпро-1: онлайн матчу чемпіонату України

Динамо - Дніпро-1

Поєдинок пройде в НСК "Олімпійський" і розпочнеться о 17:00. Ми проведемо онлайн матчу з докладним описом всіх ключових моментів і відео голів.

ОНЛАЙН ДИНАМО – ДНІПРО-1

На полі зійдуться перша і четверта команди поточного чемпіонату України. Кияни не мають права втрачати очки, адже вчора Шахтар обіграв Ворсклу і наздогнав їх у турнірній таблиці.

Дніпро-1 в разі перемоги має шанс обійти Ворсклу і піднятися на третю сходинку. А от у випадку поразки дніпряни можуть опуститися, якщо Зоря зуміє обіграти Колос.

ПОПЕРЕДНІ МАТЧІ

У попередньому турі Динамо у Львові розібралося зі Львовом 4:1, але посеред тижня у киян ще був найважчий виїзд до Барселони, де команда Мірчі Луческу зазнала поразки 0:1.

Дніпро-1 на минулих вихідних обіграв Колос 2:0, а в останніх п'яти матчах програвав лише Зорі і Шахтарю. Та й у цілому в команди Ігор Йовічевіча всього три поразки у поточному сезоні.

СТАТИСТИКА ОЧНИХ МАТЧІВ

Дніпро-1 був заснований лише у 2015 році. За цей час команди встигли провести між собою п'ять матчів – чотири в чемпіонаті України і один – у Кубку. Кияни здобули чотири перемоги, у Дніпра-1 – одна вікторія з пам'ятним хет-триком Владислава Супряги.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Ігор Йовічевіч: "Проти нас Динамо буде діяти зовсім не так, як проти каталонців. Навпаки – воно намагатиметься робити те ж, що робила в середу Барса. У минулому сезоні Дніпро-1 програв Києву вдома і на виїзді, але в обох зустрічах у нас були певні вдалі періоди, коли ми контролювали гру, тримали м'яч і, вважаю, виглядали краще ".

КОТИРУВАННЯ БУКМЕКЕРІВ

Букмекери вважають Динамо безумовним фаворитом матчу: коефіцієнт на перемогу команди Мірчи Луческу – 1.32, на нічию – 5.40, на перемогу Дніпра-1 – 9.00.

ДЕ ДИВИТИСЬ

Матч Динамо – Дніпро-1 у прямому ефірі покажуть на каналі "2+2", який доступний за допомогою сервісу OLL.TV. Пряма трансляція розпочнеться о 17:00.