Динамо – Днепр-1: где смотреть матч чемпионата Украины

Динамо встретится с Днепр-1 / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Поединок пройдет на "Олимпийском" и начнется в 17:00. Онлайн Динамо – Днепр-1 уже есть на нашем сайте.

Где смотреть матч Динамо – Днепр-1

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"2+2"

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Динамо пока возглавляет турнирную таблицу Премьер-лиги, но вчера Шахтер выиграл свой поединок 12-го тура против Ворсклы и догнал киевлян. Сегодняшняя осечка может дорого стоить команде Мирчи Луческу.

Днепр-1 идет на четвертом месте и в случае победы может подняться в ТОП-3. А поражение может откинуть команды еще ниже, ведь на пятки им наступает Заря.

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Кстати, из пяти матчей между командами Днепр-1 смог выиграть только один – в 2020 году. Две предыдущие встречи завершились победами киевлян.

Букмекеры не верят, что Днепр-1 сможет создать проблемы Динамо: коэффициент на победу команды Мирчи Луческу – 1.32, на ничью – 5.40, на победу Днепра-1 – 9.00.