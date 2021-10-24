24 октября 17:15
Барселона --
Реал --
24 октября 18:30
Манчестер Юнайтед --
Ливерпуль --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
Ингулец --
Верес --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Мариуполь --
Динамо --
6 ноября 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 00:00
Колос --
Шахтер --
6 ноября 00:00
Заря --
Верес --
6 ноября 00:00
Львов --
Десна --
6 ноября 00:00
Ингулец --
Днепр-1 --
6 ноября 00:00
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 00:00
Черноморец --
Рух --
6 ноября 00:00
Минай --
Мариуполь --
2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 ноября 22:00
Севилья --
Лилль --
2 ноября 22:00
Ювентус --
Зенит --
3 ноября 19:45
Милан --
Порту --
3 ноября 19:45
Реал --
Шахтер --
3 ноября 22:00
Манчестер Сити --
Брюгге --
3 ноября 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 ноября 22:00
Ливерпуль --
Атлетико --
3 ноября 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
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Динамо – Днепр-1: где смотреть матч чемпионата Украины

Александр Трикиша
24 октября, 13:47
В воскресенье, 24 октября, киевское Динамо в 12-м туре чемпионата Украины примет Днепр-1. Смотреть матч можно на ТВ и в интернете

Динамо встретится с Днепр-1 / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Поединок пройдет на "Олимпийском" и начнется в 17:00. Онлайн Динамо – Днепр-1 уже есть на нашем сайте.

Где смотреть матч Динамо – Днепр-1

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Динамо пока возглавляет турнирную таблицу Премьер-лиги, но вчера Шахтер выиграл свой поединок 12-го тура против Ворсклы и догнал киевлян. Сегодняшняя осечка может дорого стоить команде Мирчи Луческу.

Днепр-1 идет на четвертом месте и в случае победы может подняться в ТОП-3. А поражение может откинуть команды еще ниже, ведь на пятки им наступает Заря.

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Кстати, из пяти матчей между командами Днепр-1 смог выиграть только один – в 2020 году. Две предыдущие встречи завершились победами киевлян.

Букмекеры не верят, что Днепр-1 сможет создать проблемы Динамо: коэффициент на победу команды Мирчи Луческу – 1.32, на ничью – 5.40, на победу Днепра-1 – 9.00.

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