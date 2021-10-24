24 жовтня 17:15
Барселона --
Реал --
24 жовтня 18:30
Манчестер Юнайтед --
Ліверпуль --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
Верес --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Маріуполь --
Динамо --
6 листопада 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 00:00
Колос --
Шахтар --
6 листопада 00:00
Зоря --
Верес --
6 листопада 00:00
Львів --
Десна --
6 листопада 00:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
6 листопада 00:00
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 00:00
Чорноморець --
Рух --
6 листопада 00:00
Минай --
Маріуполь --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
3 листопада 19:45
Мілан --
Порту --
3 листопада 19:45
Реал --
Шахтар --
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
Брюгге --
3 листопада 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 листопада 22:00
Ліверпуль --
Атлетіко --
3 листопада 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 листопада 22:00
Боруссія Д --
Аякс --
3 листопада 22:00
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Динамо – Дніпро-1: де дивитися матч чемпіонату України

Олександр Трикіша
24 жовтня, 13:47
У неділю, 24 жовтня, київське Динамо в 12-му турі чемпіонату України прийме Дніпро-1. Дивитися матч можна на ТБ і в інтернеті

Динамо зустрінеться з Дніпром-1 / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Поєдинок пройде на "Олімпійському" і розпочнеться о 17:00. Онлайн Динамо – Дніпро-1 вже є на нашому сайті.

Де дивитися матч Динамо – Дніпро-1

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Динамо поки очолює турнірну таблицю Прем'єр-ліги, але вчора Шахтар виграв свій поєдинок 12-го туру проти Ворскли і наздогнав киян. Сьогоднішня осічка може дорого коштувати команді Мірчі Луческу.

Дніпро-1 йде на четвертому місці і в разі перемоги може піднятися в ТОП-3. А поразка може відкинути команди ще нижче, адже на п'яти їм наступає Зоря.

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До речі, з п'яти матчів між командами Дніпро-1 зміг виграти тільки один – у 2020 році. Дві попередні зустрічі завершилися перемогами киян.

Букмекери не вірять, що Дніпро-1 зможе створити проблеми Динамо: коефіцієнт на перемогу команди Мірчи Луческу – 1.32, на нічию – 5.40, на перемогу Дніпра-1 – 9.00.

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