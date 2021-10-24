Динамо – Дніпро-1: де дивитися матч чемпіонату України

Динамо зустрінеться з Дніпром-1 / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Поєдинок пройде на "Олімпійському" і розпочнеться о 17:00. Онлайн Динамо – Дніпро-1 вже є на нашому сайті.

Де дивитися матч Динамо – Дніпро-1

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"2+2"

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Динамо поки очолює турнірну таблицю Прем'єр-ліги, але вчора Шахтар виграв свій поєдинок 12-го туру проти Ворскли і наздогнав киян. Сьогоднішня осічка може дорого коштувати команді Мірчі Луческу.

Дніпро-1 йде на четвертому місці і в разі перемоги може піднятися в ТОП-3. А поразка може відкинути команди ще нижче, адже на п'яти їм наступає Зоря.

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До речі, з п'яти матчів між командами Дніпро-1 зміг виграти тільки один – у 2020 році. Дві попередні зустрічі завершилися перемогами киян.

Букмекери не вірять, що Дніпро-1 зможе створити проблеми Динамо: коефіцієнт на перемогу команди Мірчи Луческу – 1.32, на нічию – 5.40, на перемогу Дніпра-1 – 9.00.