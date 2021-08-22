Динамо – Десна: онлайн центрального матча 5 тура чемпионата Украины

Жерсон Родригес пытается забить ударом через себя / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Поединок пройдет в Киеве на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского. Начнется встреча в 21:30.

ОНЛАЙН ДИНАМО – ДЕСНА

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Это будет 10-я встреча между командами. Почти половину матчей завершилось в пользу Динамо – 4. Однако и Десна может похвастаться двумя победами над именитым соперником. При этом, они обыгрывали киевлян даже на их стадионе!

Также стоит отметить, что Динамо не может обыграть Десну уже на протяжении четырех матчей – с декабря 2019 года. С тех пор команды расписали три мировых, а еще один поединок завершился в пользу Десны.

Турнирное положение Динамо и Десны:

В прошлом туре Динамо неожиданно потеряло очки в матче с аутсайдером Премьер-лиги Ингульцом (1:1). Больше всего киевлянам от болельщиков досталось не за сам результат, а за качество игры.

Впрочем, Мирча Луеску не стал устраивать разнос в раздевалке. Румынский наставник вернулся на тренерский мостик после проблем со здоровьем и в матче с Десной сможет руководить командой с бровки поля.

Десна, которая едва не исчезла с футбольной карты Украины во время межсезонья, феноменально стартовала в этом сезоне. Черниговцы одержали четыре подряд победы и до начала пятого тура возглавляли турнирную таблицу.

После вчерашней победы на вершину выбрался Шахтер, однако Десна может их потеснить, если сумеет обыграть Динамо.

Букмекеры о матче Динамо – Десна:

Впрочем, букмекеры не верят в такой исход поединка: коэффициент на победу команды Мирчи Луческу – 1.36, на ничью – 4.90, на победу Десны – 9.00.

Где смотреть матч Динамо – Десна:

Матч Динамо – Десна в прямом эфире покажут на телеканале 2+2, который доступен с помощью сервиса OLL.TV. Также поединок покажут на клубном канале киевлян в Youtube. Трансляция начнется в 21:30.