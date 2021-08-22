Динамо – Десна: онлайн центрального матчу 5 туру чемпіонату України

Жерсон Родрігес намагається забити ударом через себе / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Поєдинок пройде в Києві на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського. Розпочнеться зустріч о 21:30.

ОНЛАЙН ДИНАМО – ДЕСНА

Це буде 10-я зустріч між командами. Майже половину матчів завершилося на користь Динамо – 4. Проте і Десна може похвалитися двома перемогами над іменитим суперником. При цьому, вони обігравали киян навіть на їх стадіоні!

Також варто відзначити, що Динамо не може обіграти Десну вже протягом чотирьох матчів – з грудня 2019 року. З тих пір команди розписали три світових, а ще один поєдинок завершився на користь Десни.

Турнірне становище Динамо і Десни:

У минулому турі Динамо несподівано втратило очки в матчі з аутсайдером Прем'єр-ліги Інгульцем (1: 1). Найбільше киянам від уболівальників дісталося не за сам результат, а за якість гри.

Втім, Мірча Луеску не став влаштовувати рознос в роздягальні . Румунський наставник повернувся на тренерський місток після проблем зі здоров'ям і в матчі з Десною зможе керувати командою з бровки поля.

Десна, яка ледь не зникла з футбольної карти України під час міжсезоння , Феноменально стартувала в цьому сезоні. Чернігівці здобули чотири поспіль перемоги і до початку п'ятого туру очолювали турнірну таблицю.

Після вчорашньої перемоги на вершину вибрався Шахтар , Однак Десна може їх потіснити, якщо зуміє обіграти Динамо.

Букмекери про матч Динамо – Десна:

Втім, букмекери не вірять в такий результат поєдинку: коефіцієнт на перемогу команди Мірчи Луческу – 1.36, на нічию – 4.90, на перемогу Десни – 9.00.

Де дивитися матч Динамо – Десна:

Матч Динамо – Десна в прямому ефірі покажуть на телеканалі 2 + 2, який доступний за допомогою сервісу OLL.TV . Також поєдинок покажуть на клубному каналі киян в Youtube. Трансляція розпочнеться о 21:30.