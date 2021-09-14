Динамо – Бенфика: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Цыганков vs Яремчук / Фото: Сегодня|Спорт

Сегодня киевское Динамо принимает лиссабонскую Бенфику в первом туре группового раунда Лиги чемпионов. Начало встречи – в 22:00. Вашему вниманию – онлайн-трансляция поединка с яркими видео голов, фото и комментариями.

ОНЛАЙН МАТЧА ДИНАМО – БЕНФИКА

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Отметим, что в параллельном матче группы E встречаются Барселона и Бавария. Учитывая наличие таких грандов в квартете, чтобы рассчитывать на место в ТОП-2 и выход в 1/8 ЛЧ, Динамо сегодня нужно побеждать.

Фишкой матча Динамо – Бенфика является тот факт, что команде Мирчи Луческу противостоит воспитанник киевлян Роман Яремчук. В свое время он не заиграл в Динамо, после чего транзитом через Гент оказался в Бенфике, а киевский клуб получил космический процент с этого трансфера – 5 млн евро.

Яремчук теперь забивает за Бенфику / Фото: Instagram

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ ПО ВЕРСИИ УЕФА

ДИНАМО: Бойко; Кендзера,Забарный, Сирота, Миколенко; Сидорчук, Шапаренко; Цыганков, Гармаш, де Пена; Шкурин

Не сыграют: Беседин (колено), Кулач

Под вопросом: Бущан (спина), Рамирес (коронавирус), Буяльский (отводящая мышца)

БЕНФИКА: Влаходимос; Отаменди, Вертонген, Морато; Диогу Гонсалвеш, Вайгль, Жоау Мариу, Таарабт; Гримальдо; Рафа Силва, Яремчук

Не сыграют: Вериссимо (дисквалификация), Андре Алмейда (мышца)

ЗАЯВЛЕНИЯ ПЕРЕД МАТЧЕМ

Главный тренер Динамо Мирча Луческу:

"Эта игра для нас самая главная в плане дальнейшей борьбы. Настрой у нас очень хороший. Нас ждет сложный матч с сильным соперником. Надеемся на помощь болельщиков и ждем, что их будет много. Мы играем против опытной команды: почти все футболисты долго играли за лучшие клубы Европы и имеют большой опыт международных игр. Например, Отаменди, Вертонген, Жоау Мариу, Пицци, Сеферович"

"Наши игроки, особенно молодые, полны энтузиазма и хотят себя показать. Если в прошлом году мы выступали в Лиге чемпионов впервые после пятилетней паузы, то сейчас мы должны хотеть большего, сделать шаг вперед. Думаю, нас ждет интересная встреча"

"Яремчук? У Бенфики в нападении играет не только он. Еще есть и Рамуш, и Нуньес, и Сеферович. Не знаю, кто из них будет играть, да это и не столь важно. Не знаю, поставит ли тренер Яремчука играть дома против бывшей команды. У Бенфики сейчас хороший период: команда лидирует в чемпионате Португалии, ее возглавляет отличный тренер, который работает на высоком уровне на протяжении 20-25 лет"

Главный тренер Бенфики Жоржи Жезуш / Фото: SLBenfica

Главный тренер португальской Бенфики Жоржи Жезуш:

"Если мы смотрим на Динамо как на самую слабую команду в группе... это совсем не так! У киевлян самый квалифицированный тренер в мире, я его очень уважаю и восхищаюсь!"

"Луческу самый титулованный действующий тренер в мире"

"Мы будем играть против хорошей команды, такой как Бенфика, Барселона и Бавария. Пять игроков этой команды представляли Украину на последнем чемпионате Европы"

"Динамо не уступает Барселоне и Баварии. Если вы спросите меня, планирую ли я выиграть у Барселоны и Баварии, я отвечу – да. Так же, как думаю обыграть Динамо!"

Тренировка Динамо перед Бенфикой

Тренировка Бенфики перед Динамо

ДИНАМО – БЕНФИКА: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Фаворитом матча на НСК "Олимпийский" аналитики называют Бенфику. На ее победу установлен коэффициент 2.44, на победу Динамо – 3.30, на ничью – 3.35. Исходя из этих котировок, вероятность выигрыша бронзовых призеров чемпионата Португалии составляет 41%, выигрыша чемпионов Украины – 30%, ничьей – 29%.

При этом наиболее вероятным счетом матча букмекеры называют 1:1 – коэффициент на такой исход равен 6.00.

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ДИНАМО – БЕНФИКА: ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ

В прямом эфире трансляция матча Динамо – Бенфика, начиная с 22:00 во вторник, 14 сентября, доступна на Megogo.