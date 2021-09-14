14 сентября 19:45
Севилья --
Зальцбург --
14 сентября 19:45
Янг Бойз --
Манчестер Юнайтед --
14 сентября 22:00
Динамо --
Бенфика --
14 сентября 22:00
Барселона --
Бавария --
14 сентября 22:00
Челси --
Зенит --
14 сентября 22:00
Мальме --
Ювентус --
14 сентября 22:00
Лилль --
Вольфсбург --
14 сентября 22:00
Вильярреал --
Аталанта --
15 сентября 19:45
Бешикташ --
Боруссия Д --
15 сентября 19:45
Шериф --
Шахтер --
15 сентября 22:00
Брюгге --
ПСЖ --
15 сентября 22:00
Манчестер Сити --
Лейпциг --
15 сентября 22:00
Атлетико --
Порту --
15 сентября 22:00
Ливерпуль --
Милан --
15 сентября 22:00
Спортинг --
Аякс --
15 сентября 22:00
Интер --
Реал --
15 сентября 00:00
Минай --
Колос --
17 сентября 19:30
Десна --
Рух --
18 сентября 00:00
Динамо --
Александрия --
18 сентября 00:00
Львов --
Металлист 1925 --
18 сентября 00:00
Днепр-1 --
Верес --
18 сентября 00:00
Ворскла --
Минай --
18 сентября 00:00
Ингулец --
Колос --
18 сентября 00:00
Заря --
Черноморец --
18 сентября 00:00
Мариуполь --
Шахтер --
25 сентября 00:00
Рух --
Динамо --
25 сентября 00:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 00:00
Днепр-1 --
Заря --
25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
Десна --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Минай --
Львов --
25 сентября 00:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 00:00
Черноморец --
Ингулец --
22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
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Яремчук обидит Динамо. Букмекеры не верят в успешный старт киевлян в Лиге чемпионов

Анатолий Дерека Анатолий Дерека редактор раздела Игра
14 сентября, 17:00
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Команда Мирчи Луческу является аутсайдером в домашней дуэли с португальской Бенфикой
Яремчук постарается огорчить Динамо в стартовом матче Лиги чемпионов
Яремчук постарается огорчить Динамо в стартовом матче Лиги чемпионов / Фото: Getty Images, Официальный сайт ФК "Динамо"

Сегодня стартует групповой раунд Лиги чемпионов 2021/2022. В первом туре киевское Динамо сразится с Бенфикой. Поединок пройдет в столице Украины на НСК Олимпийский. Начало – в 22:00 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция матча Динамо – Бенфика пройдет у нас на сайте. Тем временем, букмекеры определили шансы команд на успех во встрече.

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По мнению экспертов, фаворитом матча является португальская команда. Коэффициент на триумф Бенфики составляет 2.46, на победу Динамо – 3.35. Ничья же оценивается в 3.20.

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Ранее Динамо и Бенфика лишь четыре раза пересекались на евроарене и статистика не в пользу Динамо. Киевляне смогли выиграть лишь однажды при трех поражениях.

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Отметим, что в параллельном матче группы E встречаются Барселона и Бавария. Учитывая наличие таких грандов в квартете, Динамо сегодня нужно побеждать, чтобы рассчитывать на место в ТОП-2 и выход в 1/8 ЛЧ.

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Фишкой матча Динамо – Бенфика является тот факт, что команде Мирчи Луческу противостоит воспитанник киевлян Роман Яремчук. В свое время он не заиграл в Динамо, после чего транзитом через Гент оказался в Бенфике.

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Роман Яремчук удачно дебютировал в Бенфике
Роман Яремчук удачно дебютировал в Бенфике / Фото: Getty Images

Киевский клуб получил космический процент с этого трансфера – 5 млн евро. Интересно, что букмекеры оценили вероятность гола Яремчука в ворота Динамо в 2.60.

К слову, букмекеры также поделились котировками на победу в Лиге чемпионов. Фаворитами являются ПСЖ и Манчестер Сити, тогда как на Динамо выставлен высокий коэффициент (201.00).

Групповой этап
Группа A
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Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Лейпциг Лейпциг Лей
0
0
0
0
0
0
0
0
Забитые 0
Пропущеные 0
Разница 0
-
2
Манчестер Сити Манчестер Сити Ман
0
0
0
0
0
0
0
0
Забитые 0
Пропущеные 0
Разница 0
-
3
ПСЖ ПСЖ ПСЖ
0
0
0
0
0
0
0
0
Забитые 0
Пропущеные 0
Разница 0
-
4
Брюгге Брюгге Брю
0
0
0
0
0
0
0
0
Забитые 0
Пропущеные 0
Разница 0
-
Группа B
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Милан Милан Мил
0
0
0
0
0
0
0
0
Забитые 0
Пропущеные 0
Разница 0
-
2
Ливерпуль Ливерпуль Лив
0
0
0
0
0
0
0
0
Забитые 0
Пропущеные 0
Разница 0
-
3
Порту Порту Пор
0
0
0
0
0
0
0
0
Забитые 0
Пропущеные 0
Разница 0
-
4
Атлетико Атлетико Атл
0
0
0
0
0
0
0
0
Забитые 0
Пропущеные 0
Разница 0
-
Группа C
Больше
Позиция
Команда
И
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Н
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Заб.
Пр.
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О
Результаты последних матчей
1
Аякс Аякс Аяк
0
0
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0
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0
Забитые 0
Пропущеные 0
Разница 0
-
2
Спортинг Спортинг Спо
0
0
0
0
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0
0
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Забитые 0
Пропущеные 0
Разница 0
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3
Боруссия Д Боруссия Д Бор
0
0
0
0
0
0
0
0
Забитые 0
Пропущеные 0
Разница 0
-
4
Бешикташ Бешикташ Беш
0
0
0
0
0
0
0
0
Забитые 0
Пропущеные 0
Разница 0
-
Группа D
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Реал Реал Реа
0
0
0
0
0
0
0
0
Забитые 0
Пропущеные 0
Разница 0
-
2
Интер Интер Инт
0
0
0
0
0
0
0
0
Забитые 0
Пропущеные 0
Разница 0
-
3
Шахтер Шахтер Шах
0
0
0
0
0
0
0
0
Забитые 0
Пропущеные 0
Разница 0
-
4
Шериф Шериф Шер
0
0
0
0
0
0
0
0
Забитые 0
Пропущеные 0
Разница 0
-
Группа E
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Бавария Бавария Бав
0
0
0
0
0
0
0
0
Забитые 0
Пропущеные 0
Разница 0
-
2
Барселона Барселона Бар
0
0
0
0
0
0
0
0
Забитые 0
Пропущеные 0
Разница 0
-
3
Бенфика Бенфика Бен
0
0
0
0
0
0
0
0
Забитые 0
Пропущеные 0
Разница 0
-
4
Динамо Динамо Дин
0
0
0
0
0
0
0
0
Забитые 0
Пропущеные 0
Разница 0
-
Группа F
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Аталанта Аталанта Ата
0
0
0
0
0
0
0
0
Забитые 0
Пропущеные 0
Разница 0
-
2
Вильярреал Вильярреал Вил
0
0
0
0
0
0
0
0
Забитые 0
Пропущеные 0
Разница 0
-
3
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Ман
0
0
0
0
0
0
0
0
Забитые 0
Пропущеные 0
Разница 0
-
4
Янг Бойз Янг Бойз Янг
0
0
0
0
0
0
0
0
Забитые 0
Пропущеные 0
Разница 0
-
Группа G
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Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Вольфсбург Вольфсбург Вол
0
0
0
0
0
0
0
0
Забитые 0
Пропущеные 0
Разница 0
-
2
Лилль Лилль Лил
0
0
0
0
0
0
0
0
Забитые 0
Пропущеные 0
Разница 0
-
3
Зальцбург Зальцбург Зал
0
0
0
0
0
0
0
0
Забитые 0
Пропущеные 0
Разница 0
-
4
Севилья Севилья Сев
0
0
0
0
0
0
0
0
Забитые 0
Пропущеные 0
Разница 0
-
Группа H
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И
В
Н
П
Заб.
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Разн.
О
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1
Зенит Зенит Зен
0
0
0
0
0
0
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0
Забитые 0
Пропущеные 0
Разница 0
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2
Челси Челси Чел
0
0
0
0
0
0
0
0
Забитые 0
Пропущеные 0
Разница 0
-
3
Ювентус Ювентус Юве
0
0
0
0
0
0
0
0
Забитые 0
Пропущеные 0
Разница 0
-
4
Мальме Мальме Мал
0
0
0
0
0
0
0
0
Забитые 0
Пропущеные 0
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-

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И
Г
О
1
Динамо
7
22:2
19
2
Шахтер
7
14:4
16
3
Александрия
7
8:5
14
4
Десна
7
11:12
13
5
Днепр-1
7
12:8
13
6
Ворскла
7
13:7
12
7
Заря
7
13:9
11
8
Верес
7
8:7
11
9
Рух
7
6:9
8
10
Ингулец
7
8:12
7
11
Минай
6
5:7
6
12
Металлист 1925
7
6:12
6
13
Черноморец
7
9:18
5
14
Колос
6
3:12
5
15
Мариуполь
7
11:16
4
16
Львов
7
4:13
2
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