Динамо – Базель: видеотрансляция первого спарринга киевлян в Швейцарии

Подопечные Мирчи Луческу сыграют четыре товарищеских матча на сборе. Начинают – в четверг встречей с серебряным призером местного чемпионата

Мирча Луческу на тренировке Динамо / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Несмотря на разгар чемпионата Европы, клубные команды озабочены своими проблемами. Многие уже начали подготовку к новому сезону 2021/2022. Мы писали, что Динамо улетело в Швейцарию со звездным новичком.

В четверг чемпионы Украины проводят первый контрольный поединок на швейцарском сборе. Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию матча с серебряным призером тамошнего чемпионата – Базелем. Игра проходит в городе Веве, что на берегу Женевского озера.

Стартовый состав Динамо: Бойко, Сирота, Скорко, Дубинчак, Буяльский, Шепелев, Бражко, Андриевский, де Пена, Антюх, Супряга.

Запасные: Биловар, Шабанов, Сидклей, Цитаишвили, Кулач, Вивчаренко, Кравченко, В. Волошин, Вербич, Гармаш, Леднев, Ванат, Н. Волошин.

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В ближайшие дни коллектив Мирчи Луческу сыграет еще три матча с местными командами.

3 июля. Динамо – Лозанна. 16:00

5 июля. Соперник уточняется.

7 июля. Динамо – Люцерн. 17:00

Узнайте, что Луческу принес Суркису еще 500 миллионов. Заработки в Лиге чемпионов растут.

Смотрите, как киевляне тренировались: