2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 ноября 22:00
Севилья --
Лилль --
2 ноября 22:00
Ювентус --
Зенит --
3 ноября 19:45
Милан --
Порту --
3 ноября 19:45
Реал --
Шахтер --
3 ноября 22:00
Манчестер Сити --
Брюгге --
3 ноября 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 ноября 22:00
Ливерпуль --
Атлетико --
3 ноября 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 ноября 22:00
Боруссия Д --
Аякс --
3 ноября 22:00
Шериф --
Интер --
5 ноября 19:30
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 14:00
Минай --
Мариуполь --
6 ноября 17:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 19:30
Черноморец --
Рух --
7 ноября 14:00
Ингулец --
Днепр-1 --
7 ноября 17:00
Колос --
Шахтер --
7 ноября 17:00
Заря --
Верес --
7 ноября 19:30
Львов --
Десна --
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Главная Новости спорта Лига чемпионов 2021/2022

Динамо – Барселона: во сколько и где смотреть матч Лиги чемпионов

Олег Люлька
2 ноября, 11:05
Поединок четвертого тура группового раунда ЛЧ на НСК "Олимпийский" в Киеве начнется во вторник, 2 ноября, в 22:00. Вашему вниманию – список трансляторов матча

Динамо vs Барселона / Фото: Reuters

Сегодня у Динамо последний шанс зацепиться за выход в 1/8 Лиги чемпионов. Нужно обыгрывать в Киеве Барселону. Начало вторничного матча – в 22:00. Трансляция Динамо – Барселона онлайн доступна на нашем сайте.

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ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ

  • Megogo
  • DAZN
  • Матч! Футбол 2
  • Stan Sport
  • Eleven Sports 3 Portugal
  • TV 2 Play
  • Nova Sport 3
  • Movistar+
  • beIN Sports 2 Thailand
  • BT Sport 3
  • Exxen

ПОЛОЖЕНИЕ В ГРУППЕ

Барселона – в кризисе. Доказательством чему являются поражения от Баварии и Бенфики (по 0:3). Да, после них каталонцы обыграли дома Динамо 1:0, но это не спасло от увольнения Рональда Кумана – в Киев Барсу привез временный наставник Серхи Бархуан.

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Динамо в трех матчах ЛЧ не забило ни одного мяча – если сегодня команда Мирчи Луческу прервет сухую серию в атаке и надежно отыграет в обороне, то может одолеть кризисную Барсу (какую, если не такую!) и вернуться в борьбу за евровесну.

Мирча Луческу / Фото: Reuters

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СРАВНЕНИЕ СОСТАВОВ

Аналитики Transfermarkt оценивают суммарную стоимость команд в 805 млн евро. При этом один футболист Барселоны, в среднем, в пять раз дороже одного игрока Динамо.

ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

Динамо и Барселона встречались уже 11 раз, и ни разу не играли вничью. Три победы в активе киевлян и восемь – у каталонцев.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Фаворитом матча на НСК "Олимпийский" 2 ноября аналитики называют Барселону. На ее победу установлен коэффициент 1.70, на ничью – 4.00, на победу Динамо – 5.10. Исходя из этих котировок, вероятность исхода поединка следующая:

  • выигрыш Динамо – 19%
  • ничья – 24%
  • выигрыш Барселоны – 57%
  • наиболее вероятные счета – 1:1, 0:1

Смотрите, как Динамо громило Барселону в 1997-м