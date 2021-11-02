2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
3 листопада 19:45
Мілан --
Порту --
3 листопада 19:45
Реал --
Шахтар --
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
Брюгге --
3 листопада 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 листопада 22:00
Ліверпуль --
Атлетіко --
3 листопада 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 листопада 22:00
Боруссія Д --
Аякс --
3 листопада 22:00
Шериф --
Інтер --
5 листопада 19:30
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 14:00
Минай --
Маріуполь --
6 листопада 17:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 19:30
Чорноморець --
Рух --
7 листопада 14:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
7 листопада 17:00
Колос --
Шахтар --
7 листопада 17:00
Зоря --
Верес --
7 листопада 19:30
Львів --
Десна --
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Головна Спорт Ліга чемпіонів 2021/22

Динамо – Барселона: о котрій і де дивитись матч Ліги чемпіонів

Олег Люлька
2 листопада, 11:05
Поєдинок четвертого туру групового раунду ЛЧ на НСК "Олімпійський" у Києві розпочнеться у вівторок, 2 листопада, о 22:00. До вашої уваги – список трансляторів матчу

Динамо vs Барселона / Фото: Reuters

Сьогодні у Динамо останній шанс зачепитися за вихід до 1/8 Ліги чемпіонів. Потрібно обігрувати в Києві Барселону. Початок вівторкового матчу – о 22:00. Трансляція Динамо – Барселона онлайн доступна на нашому сайті.

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ДЕ ДИВИТИСЯ МАТЧ

  • Мегого
  • DAZN
  • Матч! Футбол 2
  • Stan Sport
  • Eleven Sports 3 Portugal
  • TV 2 Play
  • Nova Sport 3
  • Movistar+
  • beIN Sports 2 Thailand
  • BT Sport 3
  • Exxen

СТАНОВИЩЕ У ГРУПІ

Барселона – у кризі. Доказом цього є поразки від Баварії та Бенфіки (по 0:3). Так, після них каталонці обіграли вдома Динамо 1:0, але це не врятувало від звільнення Рональда Кумана – до Києва Барсу привіз тимчасовий наставник Серхі Бархуан.

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Динамо у трьох матчах ЛЧ не забило жодного м'яча – якщо сьогодні команда Мірчі Луческу перерве суху серію в атаці і надійно відіграє в обороні, то може здолати кризову Барсу (яку, якщо не таку!) і повернутись до боротьби за євровесну.

Мірча Луческу / Фото: Reuters

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ПОРІВНЯННЯ СКЛАДІВ

Аналітики Transfermarkt оцінюють сумарну вартість команд у 805 млн. євро. При цьому один футболіст Барселони, в середньому, вп'ятеро дорожчий за одного гравця Динамо.

ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ

Динамо та Барселона зустрічалися вже 11 разів, і жодного разу не грали внічию. Три перемоги в активі киян та вісім – у каталонців.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Фаворитом матчу на НСК "Олімпійський" 2 листопада аналітики називають Барселону. На її перемогу встановлено коефіцієнт 1.70, на нічию – 4.00, на перемогу Динамо – 5.10. Виходячи з цих котирувань, ймовірність результату поєдинку така:

  • виграш Динамо – 19%
  • нічия – 24%
  • виграш Барселони – 57%
  • найімовірніші рахунки – 1:1, 0:1

Дивіться, як Динамо громило Барселону 1997-го