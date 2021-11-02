Динамо – Барселона: о котрій і де дивитись матч Ліги чемпіонів

Динамо vs Барселона / Фото: Reuters

Сьогодні у Динамо останній шанс зачепитися за вихід до 1/8 Ліги чемпіонів. Потрібно обігрувати в Києві Барселону. Початок вівторкового матчу – о 22:00. Трансляція Динамо – Барселона онлайн доступна на нашому сайті.

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СТАНОВИЩЕ У ГРУПІ

Барселона – у кризі. Доказом цього є поразки від Баварії та Бенфіки (по 0:3). Так, після них каталонці обіграли вдома Динамо 1:0, але це не врятувало від звільнення Рональда Кумана – до Києва Барсу привіз тимчасовий наставник Серхі Бархуан.

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Динамо у трьох матчах ЛЧ не забило жодного м'яча – якщо сьогодні команда Мірчі Луческу перерве суху серію в атаці і надійно відіграє в обороні, то може здолати кризову Барсу (яку, якщо не таку!) і повернутись до боротьби за євровесну.

Мірча Луческу / Фото: Reuters

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ПОРІВНЯННЯ СКЛАДІВ

Аналітики Transfermarkt оцінюють сумарну вартість команд у 805 млн. євро. При цьому один футболіст Барселони, в середньому, вп'ятеро дорожчий за одного гравця Динамо.

ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ

Динамо та Барселона зустрічалися вже 11 разів, і жодного разу не грали внічию. Три перемоги в активі киян та вісім – у каталонців.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Фаворитом матчу на НСК "Олімпійський" 2 листопада аналітики називають Барселону. На її перемогу встановлено коефіцієнт 1.70, на нічию – 4.00, на перемогу Динамо – 5.10. Виходячи з цих котирувань, ймовірність результату поєдинку така:

виграш Динамо – 19%

нічия – 24%

виграш Барселони – 57%

найімовірніші рахунки – 1:1, 0:1

Дивіться, як Динамо громило Барселону 1997-го