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Динамо – Барселона: видео гола и обзор матча Лиги чемпионов

Александр Трикиша
2 ноября, 23:33
Динамо и Барселона встречались в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов. Матч прошел в Киеве на "Олимпийском"

Ансу Фати забил первый гол в матче Динамо - Барселона / Фото: Reuters

Мы проводили онлайн матча Динамо – Барселона с подробным описанием всех ключевых моментов.

Барселона начала поединок первым номером, но киевляне выдержали стартовый натиск и сами начали создавать моменты.

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Самый реальный упустил Николай Шапаренко, когда пробил очень неудачно с района 11-метровой отметки после классной контратаки.

Барселона больше владела мячом, но за первый тайм ни разу не пробила в створ ворот Георгия Бущана. Однажды киевлян спасла штанга, но в том моменте рефери зафиксировал офсайд.

На 64-й минуте рефери назначил пенальти в ворота Динамо, но затем отменил свое решение после использования системы VAR.

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Тем не менее, уже на 70-й минуте Барселона открыла счет без каких-либо претензий от арбитра – Ансу Фати откликнулся на прострел с фланга и расстрелял ворота Бущана.

Видео гола появится немного позже...