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Головна Спорт Ліга чемпіонів 2021/22

Динамо – Барселона: відео гола та огляд матчу Ліги чемпіонів

Олександр Трикіша
3 листопада, 00:28
Динамо та Барселона зустрічалися у четвертому турі групового етапу Ліги чемпіонів. Матч пройшов у Києві на "Олімпійському"

Ансу Фаті забив перший гол в матчі Динамо - Барселона / Фото: Reuters

Ми проводили онлайн матчу Динамо – Барселона із докладним описом усіх ключових моментів.

Огляд матчу Динамо – Барселона

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Барселона почала поєдинок першим номером, але кияни витримали стартовий тиск і самі почали створювати моменти.

Найреальніший упустив Микола Шапаренко, коли пробив дуже невдало з району 11-метрової позначки після класної контратаки.

Барселона більше володіла м'ячем, але за перший тайм жодного разу не пробила у ворота Георгія Бущана. Одного разу киян врятувала штанга, але на той момент рефері зафіксував офсайд.

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На 64-й хвилині рефері призначив пенальті у ворота Динамо, але згодом скасував своє рішення після використання системи VAR.

Проте, вже на 70-й хвилині Барселона відкрила рахунок без будь-яких претензій від арбітра – Ансу Фаті відгукнувся на простріл із флангу та розстріляв ворота Бущана.

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На жаль, цей гол так і залишився єдиним у матчі. Динамо проиграло і залишилося на останньому місці в групі.