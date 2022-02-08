Диджеи, "Барбара Стрейзанд" и суперподдержка для Данчи: как прошли соревнования по сноуборду

Вот такой снежный змей наблюдал за выступлением Данчи / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

В программе зимних Игр сноуборд появился в 1998 году. МОК пошел на омоложение олимпийской программы.

Надо признать такие шаги успешными. Сноуборд кайфовее смотреть, чем классические виды спорта.

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В снежном парке Геньтин в воздухе витает праздник. Здесь проходят соревнования в параллельном гигантском слаломе.

Вместо скучных судей-информаторов – два диджея, которым особо полюбилась композицию "Барбара Стрейзанд" группы Duck Sauce.

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Черлидерши не дают замерзнуть группе болельщиков, которых таки пустили на трибуны.

Для полного рекласа разве что глинтвейна не хватает.

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Среди участниц – наша Аннамари Данча. Она должна была стартовать в 13-м заезде. И не верь теперь в приметы.

Когда Данча была уже на стартовой площадке, организаторы отказались ее выпускать. Мол, провалила тест на коронавирус, который сдала утром.

Но Аннамари никакого теста утром не сдавал. На выручку пришла шеф нашей миссии в Пекине Анна Сорокина, которая быстро разрулила ситуацию.

И Данча таки стартовала. Последней. В гордом одиночестве. Без соперницы сложно показать высокий результат. А добавьте сюда насколько наша спортсменка перенервничала, в общем она оказалась в самом низу турнирной таблицы. Хотя поддержка у Аннымари была самой крутой.

Вторая попытка не стала прорывом для украинки. И Данча завершила свои выступления в Пекине-2022.

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