Діджеї, "Барбара Стрейзанд" та суперпідтримка для Данчі: як пройшли змагання зі сноуборду

Ось такий сніговий змій спостерігав за виступом Данчі / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

У програмі зимових Ігор сноуборд з'явився 1998 року. МОК пішов на омолодження олімпійської програми.

Потрібно визнати такі кроки успішними. Сноуборд кайфовіше дивитися, ніж класичні види спорту.

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У сніговому парку Геньтін у повітрі витає свято. Тут відбуваються змагання у паралельному гігантському слаломі.

Замість нудних суддів-інформаторів – два діджеї, яким особливо вподобала композицію "Барбара Стрейзанд" групи Duck Sauce.

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Черлідерки не дають замерзнути групі вболівальників, яких таки пустили на трибуни.

Для повного рекласу хіба що глінтвейну не вистачає.

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Серед учасниць – наша Аннамарі Данча. Вона мала стартувати у 13-му заїзді. І не вір тепер у прикмети.

Коли Данча була вже на стартовому майданчику, організатори відмовилися її випускати. Мовляв, провалила тест на коронавірус, що його здала вранці.

Але Аннамарі жодного тесту вранці не здавала. На допомогу прийшла шеф нашої місії в Пекіні Ганна Сорокіна, яка швидко розрулила ситуацію.

І Данча таки стартувала. Останньою. У гордій самотності. Без суперниці важко показати високий результат. А додайте сюди, наскільки наша спортсменка перенервувала, загалом вона опинилася в самому низу турнірної таблиці. Хоча підтримка у Аннимарі була найкрутішою.

Друга спроба не стала проривом для українки. І Данча завершила свої виступи у Пекіні-2022.

Читайте більше ексклюзивних олімпійських новин у розділі "Ми у Пекіні".