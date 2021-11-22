Действуй, как Кличко! Джошуа объяснили, как уничтожить Усика

Джошуа стоит прислушаться к советам Хэя

В 2011 году Хэй проиграл по очкам Владимиру Кличко. И советует Джошуа присмотреться к тому, как грамотно против более мелких соперников действовал Кличко.

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"Клинчи Джошуа и Усика были очень дружескими. Их поединок напоминал любительский, когда рефери почти не вмешивается. Джошуа очень большой, сильный, мощный и атлетичный. Это нужно использовать, чтобы в ближнем бою напасть на мелкого соперника, оттолкнуть его, навалиться на него.

Посмотрите, как Владимир Кличко дрался с более мелкими соперниками – со мной или Поветкиным. Мы были опасными, но он обезоружил нас, используя преимущество в габаритах. Он наваливался на нас, чтобы лишить энергии и замедлить. Это очень грамотный шаг со стороны большого парня.

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Посмотрите бои Леннокса Льюиса. Он держался на дистанции, а потом сближался и там действовал очень жестко. Нужно расширять рамки правил, пока рефери не скажет тебе успокоиться.

С Усиком нужно устроить динамичный бой, жесткий и бескомпромиссный. Но для этого нужно принимать удары на ближней дистанции. Сложно драться вблизи, ничего не пропуская в ответ", – сказал Дэвид Хэй в интервью ютуб-каналу iFL TV.

Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

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Ранее мы писали, что реванша Усик – Джошуа уже подтвердили обе стороны.