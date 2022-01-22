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Девушка звезды Динамо разделась до неприличия (фото)

Андрей Трофимов
22 января, 19:05
Модель Playboy Альвина Царенко, являющаяся возлюбленной словенского футболиста Беньямина Вербича, взбудоражила Instagram очередным пикантным снимком

Альвина - возлюбленная Вербича / Фото: Instagram

Красотка Альвина Царенко, в августе прошлого года подарившая сына Мая словенскому легионеру Динамо Беньямину Вербичу, решила порассуждать о составляющих счастья.

При этом рядом со своим рецептом такого желанного для людей состояния модель Playboy разместила в Instagram ну очень откровенное фото – прозрачная шаль и ожерелья не в силах скрыть обнаженный бюст девушки.

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Какие же условия, по мнению Альвины Царенко, необходимы для счастья?

Их четыре.

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  • Общение с природой
  • Любовь
  • Духовность
  • Любимое дело

По мнению Альвины, любовь – это "нахождение абсолютного центра в другом человеке, способность к обмену личностями между возлюбленными. Такой обмен создает некую "химию духа", объект, называемый "Ты", который идет к Богу".

Напомним, ранее девушка Вербича выставила напоказ формы, которые ниже пояса.

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