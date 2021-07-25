Девушка дня на Олимпиаде-2020: вооруженная стрелами Анастасия Павлова

Украинская лучница Анастасия Павлова поборется сразу за несколько наград в Японии, а также является претенденткой на звание Мисс Украина на Играх в Токио!

Анастасия Павлова приехала за медалью в стрельбе из лука / Фото: Instagram

И папа, и мама Анастасии являются тренерами по стрельбе из лука. Поэтому долго выбирать, чем заниматься, девушке не пришлось. Хотя нельзя сказать, что в луке Павлова с пеленок. С пяти лет девушка занималась... гимнастикой.

Но потом в девять лет родители забрали Павлову на стрельбу, и желания сопротивляться такому решению у нее не было. "Мне все нравилось. Не помню такого, чтобы мне не хотелось стрелять. Я ходила каждый день на те тренировки", – рассказывала как-то Анастасия.

Анастасия является чемпионкой Европы по стрельбе из лука в команде и призером Европейских игр-2015. Ту бронзовую медаль, вырванную у команды России, Павлова до сих пор считает самой дорогой.

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В свои 26 лет Павлова уже успела выступить на Олимпиаде в 2016 году, где уступили в 1/16 финала. Также у Анастасии есть медаль с чемпионата мира в помещении. И в Токио ей бы очень хотелось пополнить свою коллекцию.

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