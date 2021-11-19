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Ингулец --
Шахтер --
27 ноября 00:00
Александрия --
Заря --
27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 00:00
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 00:00
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Девочек прятали в раздевалке: Майк Тайсон занимался сексом перед боем, чтобы не убить соперника

Александр Трикиша
19 ноября, 11:49
Легендарный американский боксер Майк Тайсон так боялся собственной мощи, что перед поединками вынужден был искать способы выплеснуть свою злость. Разрядкой для него стал секс

Майк Тайсон занимался сексом перед боями / Фото: Getty Images

Бывший телохранитель и шофер Тайсона Руди Гонсалес был свидетелем взлета карьеры одного из лучащих боксеров в истории.

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По его словам, знаменитый супертяж дрался очень эмоционально и даже регулярно плакал перед боями, когда его тело захлестывал адреналин.

Почти 35 лет назад, 22 ноября 1986 года, 20-летний Майк уничтожил Тревора Бербика и стал самым молодым чемпионом в супертяжелом весе в истории. Чемпион был нокаутирован уже во втором раунде!

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Руди Гонсалес признался, что секрет "Железного Майка" заключался в том, что ему нужно было заняться сексом в раздевалке перед боем.

"Не будет преувеличением сказать, что Майк был похож на поезд, сбивающий этих парней. Секс был его способом высвободить эту силу и немного расслабиться", – рассказал Гонсалес The Sun.

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Помимо выполнения своих функций телохранителя и водителя Гонсалес должен был найти фанатку боксера, готовую на все ради минутки с Майком.

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"Мне нужно было найти его поклонницу, неважно, кто это. Он говорил: "Если я не пересплю, я убью этого парня прямо сейчас".

Майку пришлось потр***ться, чтобы высвободить часть имеющихся у него сил. Так что нам приходилось прятать девочек в душевых и раздевалках.

Иногда он заходил с ними на минутку, вышибал из них дерьмо и говорил: "Хорошо, этот парень сегодня вечером останется живым".

Его самым большим опасением было то, что он убьет кого-нибудь в ринге. Он знал, что может это сделать", – вспоминал былые годы Руди.