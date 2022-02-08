Детский сад! Коноплянка оседлал мужчину в спортзале

Коноплянка поддерживает форму самостоятельно / Фото: Instagram
Некогда лидер сборной Украины не нужен Шахтеру, поэтому даже не поехал с командой на сбор. Коноплянке предоставили возможность самому найти себе новую команду.
Агенты Евгения вели переговоры с австрийским ЛАСКом, но вариант сорвался в последний момент. Также поговаривали об интересе из Турции и Днепра-1.
Пока же Коноплянка поддерживает форму в тренажерном зале. Недавно он показал видео несколько упражнений.
Но вместе с тем Коноплянка не забывает веселиться. Во время одного из занятий футболист оседлал своего партнера по тренировке.
"С такими аттракционами я готов по 4 тренировки в день проводить", – делится впечатлениями Коно.
Евгений Коноплянка:
- за время профессиональной карьеры выступал за Днепр, Севилью (Испания), Шальке (Германия) и Шахтер;
- за сборную Украины сыграл 86 матчей и забил 21 гол;
- футболист года в Украине в 2010, 2012 и 2013 годах.