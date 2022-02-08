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Детский сад! Коноплянка оседлал мужчину в спортзале

Андрей Трофимов
8 февраля, 23:27
Украинский футболист Евгений Коноплянка должен упорно тренироваться, чтобы побыстрее найти себе новую команду, но вместо этого превращает тренировки в цирк

Коноплянка поддерживает форму самостоятельно / Фото: Instagram

Некогда лидер сборной Украины не нужен Шахтеру, поэтому даже не поехал с командой на сбор. Коноплянке предоставили возможность самому найти себе новую команду.

Агенты Евгения вели переговоры с австрийским ЛАСКом, но вариант сорвался в последний момент. Также поговаривали об интересе из Турции и Днепра-1.

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Пока же Коноплянка поддерживает форму в тренажерном зале. Недавно он показал видео несколько упражнений.

Но вместе с тем Коноплянка не забывает веселиться. Во время одного из занятий футболист оседлал своего партнера по тренировке.

"С такими аттракционами я готов по 4 тренировки в день проводить", – делится впечатлениями Коно.

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Евгений Коноплянка:

  • за время профессиональной карьеры выступал за Днепр, Севилью (Испания), Шальке (Германия) и Шахтер;
  • за сборную Украины сыграл 86 матчей и забил 21 гол;
  • футболист года в Украине в 2010, 2012 и 2013 годах.