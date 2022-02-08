Дитячий садок! Коноплянка осідлав чоловіка у спортзалі

Коноплянка підтримує форму самостійно / Фото: Instagram
Колишній лідер збірної України не потрібен Шахтарю, тому навіть не поїхав із командою на збір. Конопляні надали можливість самому знайти собі нову команду.
Агенти Євгена вели переговори з австрійським ЛАСКом, але варіант зірвався в останній момент. Також говорили про інтерес із Туреччини та Дніпра-1.
Поки що ж Коноплянка підтримує форму у тренажерному залі. Нещодавно він показав кілька вправ.
Але натомість Коноплянка не забуває веселитися. Під час одного із занять футболіст осідлав свого партнера з тренування.
"З такими атракціонами я готовий по 4 тренування на день проводити", – ділиться враженнями Коно.
Євген Коноплянка:
- за час професійної кар'єри виступав за Дніпро, Севілью (Іспанія), Шальке (Німеччина) та Шахтар;
- за збірну України зіграв 86 матчів та забив 21 гол;
- футболіст року в Україні у 2010, 2012 та 2013 роках.