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Дитячий садок! Коноплянка осідлав чоловіка у спортзалі

Андрій Трофімов
8 лютого, 23:27
Український футболіст Євген Коноплянка має вперто тренуватися, щоб швидше знайти собі нову команду, але натомість перетворює тренування на цирк

Коноплянка підтримує форму самостійно / Фото: Instagram

Колишній лідер збірної України не потрібен Шахтарю, тому навіть не поїхав із командою на збір. Конопляні надали можливість самому знайти собі нову команду.

Агенти Євгена вели переговори з австрійським ЛАСКом, але варіант зірвався в останній момент. Також говорили про інтерес із Туреччини та Дніпра-1.

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Поки що ж Коноплянка підтримує форму у тренажерному залі. Нещодавно він показав кілька вправ.

Але натомість Коноплянка не забуває веселитися. Під час одного із занять футболіст осідлав свого партнера з тренування.

"З такими атракціонами я готовий по 4 тренування на день проводити", – ділиться враженнями Коно.

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Євген Коноплянка:

  • за час професійної кар'єри виступав за Дніпро, Севілью (Іспанія), Шальке (Німеччина) та Шахтар;
  • за збірну України зіграв 86 матчів та забив 21 гол;
  • футболіст року в Україні у 2010, 2012 та 2013 роках.