Потухшая звезда украинского футбола возвращается – видео из тренажерки

В этом сезоне один из самых известных игроков украинского чемпионата получает крайне мало игрового времени. Коноплянка не сыграл ни в одном матче в чемпионате Украины или Кубке, и лишь дважды вышел на замену в Лиге чемпионов (суммарно – 47 минут игрового времени).
Нехватку игроковго тонуса футболист компенсирует активными занятиями в тренажерном зале. Вероятно, Евгений готовится к камбеку на поле.
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В последнюю неделю ходили слухи о возможном переходе Коноплянки в австрийский ЛАСК. Также реальным вариантом выглядит возвращение в Днепр.
По информации источников, сам футболист якобы готов пойти на сокращение зарплаты, чтобы подписать с Днепр-1 продолжительный контракт.
В Шахтере у Коноплянки действующий контракт еще на полгода. Сайт Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Евгения в 1,5 миллиона евро.
Ранее мы писали, что Коноплянка не поехал с донецким Шахтером на тренировочный сбор в Турцию. Вероятнее всего, за "горняков" он больше не сыграет.
Евгений Коноплянка:
- за время профессиональной карьеры выступал за Днепр, Севилью (Испания), Шальке (Германия) и Шахтер;
- за сборную Украины сыграл 86 матчей и забил 21 гол;
- футболист года в Украине в 2010, 2012 и 2013 годах.