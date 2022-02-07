Потухшая звезда украинского футбола возвращается – видео из тренажерки

Полузащитник Шахтера Евгений Коноплянка показал, как набирает форму в тренажерном зале. В этом сезоне он не сыграл ни одного полного матча

Евгений Коноплянка в ближайшее время может сменить клуб / Фото: Коллаж: Сегодня

В этом сезоне один из самых известных игроков украинского чемпионата получает крайне мало игрового времени. Коноплянка не сыграл ни в одном матче в чемпионате Украины или Кубке, и лишь дважды вышел на замену в Лиге чемпионов (суммарно – 47 минут игрового времени).

Нехватку игроковго тонуса футболист компенсирует активными занятиями в тренажерном зале. Вероятно, Евгений готовится к камбеку на поле.

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В последнюю неделю ходили слухи о возможном переходе Коноплянки в австрийский ЛАСК. Также реальным вариантом выглядит возвращение в Днепр.

По информации источников, сам футболист якобы готов пойти на сокращение зарплаты, чтобы подписать с Днепр-1 продолжительный контракт.

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В Шахтере у Коноплянки действующий контракт еще на полгода. Сайт Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Евгения в 1,5 миллиона евро.

Ранее мы писали, что Коноплянка не поехал с донецким Шахтером на тренировочный сбор в Турцию. Вероятнее всего, за "горняков" он больше не сыграет.

Коноплянка и снеговик / Фото: Instagram

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Евгений Коноплянка: