Дети умирают заживо! Усик заявила о трагедии на Азовстали

Екатерина Усик просит спасти детей из Азовстали / Фото: Коллаж: Сегодня

Оккупированный практически полностью Мариуполь на грани еще одной катастрофы. На территории завода Азовсталь продолжают находится раненные гражданские и солдаты, а также мирные женщины с детьми. Сегодня часть из них удалось эвакуировать, но там еще остаются люди, которых оберегают украинские военные.

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Не осталась в стороне возможной трагедии жена украинского боксера Александра Усика. Екатерина сделала на своей странице в Instagram призыв спасти женщин и детей, которых сидят под завалами без еды и еды уже много дней:

"Азовсталь. Время пошло на часы. Заживо умирают дети, женщины, раненные..."

Екатерина Усик продолжает информационно уничтожать диктатора рашистов и не стесняется в выражениях. Жена украинского боксера показала Путина с простреленной головой.

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Вице-президент ФК Мариуполь: "В городе сущий ад и геноцид" / Фото: Телеканал "Футбол", Коллаж: Сегодня

О настоящем аде, который происходит в Мариуполе рассказал вице-президент футбольного клуба из города-героя Андрей Санин.