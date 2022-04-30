Діти вмирають живцем! Усик заявила про трагедію на Азовсталі

Катерина Усик благає врятувати дітей з Азовсталі / Фото: Колаж: Сьогодні

Окупований майже повністю Маріуполь на межі ще однієї катастрофи. На території заводу Азовсталь продовжують перебувати поранені цивільні та солдати, а також мирні жінки з дітьми. Сьогодні частина з них вдалося евакуювати, але там ще лишаються люди, яких оберігають українські військові.

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Не залишилася осторонь можливої трагедії дружина українського боксера Олександра Усика. Катерина зробила на своїй сторінці у Instagram заклик врятувати жінок та дітей, які сидять під завалами без їжі та води вже багато днів:

"Азовсталь. Час пішов на години. Заживо вмирають діти, жінки, поранені..."

Катерина Усик продовжує інформаційно знищувати диктатора рашистів і не соромиться у висловлюваннях. Дружина українського боксера показала Путіна із простріленою головою.

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Віцепрезидент ФК Маріуполь: "У місті справжнє пекло і геноцид" / Фото: Телеканал "Футбол", Колаж: Сьогодні

Про справжньому пеклі , який відбувається у Маріуполі, розповів віце-президент футбольного клубу з міста-героя Андрій Санін.