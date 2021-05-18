Депутатка-спортсменка и еще две украинские красавицы в погоне за бриллиантами на элитном турнире

В британском Гейтсхеде в воскресенье пройдет первый этап легкоатлетической "Бриллиантовой лиги", где выступят наши Левченко, Магучих и Саладуха

Ольга Саладуха / Фото: Reuters

Ровно за два месяца до начала Олимпийских игр в Токио открывается летний сезон в легкой атлетике. Первый турнир элитной "Бриллиантовой лиги" запланирован в Великобритании на 23 мая. Собираются приехать в Гейтсхед и трое украинок.

Тем временем, секси-блондинка Левченко слилась в поцелуе с брюнетом.

На официальном сайте турнира появились стартовые листы. В прыжках в высоту будут выступать наши красавицы Юлия Левченко и Ярослава Магучих. Напомним, недавно 19-летняя Магучих взлетела на 206 см, показав третий результат в истории.

Ярослава Магучих. Фото: REUTERS/Matthias Hangst Реклама

А в тройном прыжке заявлена опытная Ольга Саладуха, которая в последнее время совмещает спорт с деятельностью депутата Верховной Рады. Старт покажет, сможет ли бывшая чемпионка мира и Европы на что-то серьезное рассчитывать на Олимпиаде.

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С учетом пандемии коронавируса не все сильнейшие спортсмены решились отправиться в Британию. Однако конкуренция в прыжках в высоту будет высокая. Смотрите, как Юля Левченко прошла вакцинацию

Юлия Левченко. Вакцинация от коронавируса Видео: Instagram