1 июня 19:00
Польша --
Уэльс --
1 июня 21:45
Шотландия --
Украина --
1 июня 21:45
Италия --
Аргентина --
2 июня 21:45
Чехия --
Швейцария --
2 июня 21:45
Испания --
Португалия --
3 июня 21:45
Хорватия --
Австрия --
3 июня 21:45
Франция --
Дания --
3 июня 21:45
Бельгия --
Нидерланды --
4 июня 16:00
Армения --
Ирландия --
4 июня 19:00
Венгрия --
Англия --
4 июня 21:45
Италия --
Германия --
5 июня 21:45
Чехия --
Испания --
5 июня 21:45
Португалия --
Швейцария --
6 июня 21:45
Хорватия --
Франция --
6 июня 21:45
Австрия --
Дания --
7 июня 21:45
Италия --
Венгрия --
7 июня 21:45
Германия --
Англия --
8 июня 21:45
Шотландия --
Армения --
8 июня 21:45
Уэльс --
Нидерланды --
8 июня 21:45
Бельгия --
Польша --
8 июня 21:45
Ирландия --
Украина --
9 июня 21:45
Португалия --
Чехия --
9 июня 21:45
Швейцария --
Испания --
10 июня 21:45
Австрия --
Франция --
10 июня 21:45
Дания --
Хорватия --
11 июня 16:00
Украина --
Армения --
11 июня 19:00
Ирландия --
Шотландия --
11 июня 21:45
Нидерланды --
Польша --
11 июня 21:45
Уэльс --
Бельгия --
11 июня 21:45
Англия --
Италия --
11 июня 21:45
Венгрия --
Германия --
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Испания --
Чехия --
12 июня 21:45
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Денег нет, но вы держитесь? Ужасы жизни в Херсоне от игрока сборной Украины

Анатолий Дерека
31 мая, 20:41
Полузащитник Специи Виктор Коваленко сумел вывезти из оккупации своих родителей, которые рассказали о жизни под управлением фашистов

Виктор Коваленко восхищен жителями Херсона

Полномасштабная война России против Украины идет уже больше трех месяцев. Фашисты обстреливают наши города, убивают мирное население и оккупируют регионы.

Одним из крупнейших городов, который страдает от оккупации россиян, является Херсон, где родился игрок сборной Украины Виктор Коваленко. Сейчас хавбек выступает в Италии за Специю.

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А вот его родители успели пожить под контролем фашистов. Как рассказал Коваленко, ему удалось эвакуировать из Херсона своих родственников. Футболист поведал об их жизни в оккупированном городе.

"Там тяжело. Оккупация, денег нет, кто-то не работает, а цены все равно растут. Каждому человеку тяжело. Не знаю, что будет дальше. Для меня Херсон – это Украина, 100 процентов. Там были полные улицы людей, когда все это началось, под танки лезли. Херсон – молодцы!

У меня были мысли, что нужно ехать в Украину и вступать в армию. Потом думаю, что никогда не держал в руках оружие. Мысли такие всегда плавающие. Ты не знаешь, как правильно сделать".

Ранее Коваленко рассказывал, что российские фашисты убили его друга на блокпосту. Случилось это в Буче, которую уже деоккупировали и начали отстраивать после ужасов "русского мира".