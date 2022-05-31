Грошей немає, але ви тримайтеся? Жахи життя у Херсоні від гравця збірної України

Віктор Коваленко захоплений жителями Херсона

Повномасштабна війна Росії проти України триває вже понад три місяці. Фашисти обстрілюють наші міста, вбивають мирне населення та окупують регіони.

Одним з найбільших міст, яке страждає від полону росіян, є Херсон, де народився гравець збірної України Віктор Коваленко. Наразі хавбек виступає в Італії за Спецію.

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А ось його батьки встигли прожити під контролем фашистів. Як розповів Коваленко, йому вдалося евакуювати з Херсона своїх родичів. Футболіст розповів про їхнє життя в окупованому місті.

"Там тяжко. Окупація, грошей немає, хтось не працює, а ціни все одно зростають. Кожній людині тяжко. Не знаю, що буде далі. Для мене Херсон – це Україна, 100 відсотків. Там були повні вулиці людей, коли всі це почалося, під танки лізли. Херсон – молодці! У мене були думки, що треба їхати в Україну та вступати в армію. Потім думаю, що ніколи не тримав у руках зброю. Думки такі, завжди плавають. Ти не знаєш, як правильно зробити.

Раніше Коваленко розповідав, що російські фашисти вбили його друга на блокпості. Сталося це в Бучі, яку вже деокупували та почали відбудовувати після жахів "русского мира".