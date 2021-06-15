Дедовщина на Евро в сборной Германии: молодым раздают щелбаны

Опытные Томас Мюллер и Серж Гнабри нашли повод пошутить над дебютантом чемпионатов Европы Джамалом Мусиалой перед матчем с французами

Сборная Германии, Томас Мюллер / Фото: Reuters

Во вторник вечером в Мюнхене пройдет поединок двух грандов не только европейского, но и мирового футбола. На нашем сайте стартовала онлайн-трансляция матча Франция – Германия.

Накануне встречи с действующими чемпионами мира настроение в немецкой команде царит веселое. Футболисты находят повод для разнообразных игр. Партнеры по Баварии Томас Мюллер, Серж Гнабри и Джамал Мусиала, видимо, на что-то поспорили. В итоге старшие товарищи обхитрили 18-летнего парня и надавали ему щелбанов. Что и зафиксировали камеры.

Популярный интернет-паблик 433 показал развлечения парней на тренировке.

ПРОФАЙЛ СБОРНОЙ ГЕРМАНИИ

31-летний Мюллер сыграл уже более 100 матчей за Бундестим и забил 39 мячей. У 25-летнего форварда Гнабри – 16 голов в 22 матчах. А атакующий полузащитник Мусиала пока что появился лишь в трех играх национальной команды.

В минувшем сезоне юная звезда Баварии стал самым молодым автором гола в Бундеслиге.

Еще в группе F выступают сборные Венгрии и Португалии.

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