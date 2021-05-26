Де Дзерби ответил на вопрос, почему Шахтер выбрал его, а он – Шахтер

По словам итальянского специалиста, его игровая философия очень похожа на философию "горняков". "Уверен, мы можем побеждать вместе", – говорит Роберто

Тренер Шахтера Роберто Де Дзерби / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Новый тренер Шахтера итальянец Роберто Де Дзерби прокомментировал свое назначение на пост наставника дончан, с которыми накануне заключил контракт на два года.

"Я очень рад быть здесь, рад, что стал тренером Шахтера. Это большая честь. Хоть я и очень скромный человек, я могу дать Шахтеру многое. Уверен, что мы можем побеждать вместе"

"Я могу дать всего себя, со всей серьезностью подхода и профессионализмом. Уверен, что смогу передать всю свою философию игры. Она очень похожа на философию Шахтера. Это ответ на вопрос – почему Шахтер выбрал меня, а я выбрал Шахтер"

"Для меня очень интересно попробовать себя в другом чемпионате, понять новых футболистов. Я не боюсь нового вызова. Как тренер я достиг в жизни многих тяжелых вещей. И повышать собственные результаты – это то, что мне нужно"

"Мне не нужны были советы. Мне и так было известно, что в Европе все знают, что Шахтер – это топ-клуб. Здесь все люди работают серьезно. Есть много хороших, талантливых футболистов. Когда я получил первый звонок отсюда, я уже твердо решил покинуть Сассуоло, хотя это была команда, в которой я оставил часть своего сердца"

"У меня были прекрасные отношения с руководством и игроками Сассуоло. Но когда я понял, что достиг там максимума, у меня не было сомнений, что следующим шагом должен быть именно Шахтер", – заявил Де Дзерби после подписания контракта с "горняками" каналу BurBuzz

Ранее Дарио Срна назвал цели Роберто Де Дзерби в Шахтере. Директор "оранжево-черных" уверен, что итальянский специалист поможет донецкой команде вернуться на вершину в Украине.

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