Даже Виталий уговаривал завершить карьеру: Кличко рассказал, когда чуть не ушел из бокса

Владимир Кличко признался, что он был очень близок к завершению карьеры после поражения от Леймона Брюстера в 2004 году. Повесить перчатки на гвоздь его уговаривал даже брат Виталий.

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"Я начал с чистого листа. Я поменял команду, я изменил все. Хотите – верьте, хотите – нет, но мой союзник, мой брат, даже он сказал: "Знаешь, брат, мне кажется, пришла пора попрощаться со спортом". Внутри себя я знал, что этого не произойдет, что это только начало. Это было внутреннее чутье.

Это не то, что ты можешь прочитать и изучить. Ты либо это чувствуешь, либо нет. Это чувство было очень сильным, несмотря на то, что у меня были плохие карты. Я просто знал, что вернусь и буду лучшим в истории. Я не могу объяснить, как и почему возникает внутреннее чутье, которое дает тебе это", – рассказал Кличко в эфире подкаста Miami Herbert Huddle, которого цитирует Xsport.