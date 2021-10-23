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Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Ингулец --
Верес --
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Мариуполь --
Динамо --
6 ноября 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 00:00
Колос --
Шахтер --
6 ноября 00:00
Заря --
Верес --
6 ноября 00:00
Львов --
Десна --
6 ноября 00:00
Ингулец --
Днепр-1 --
6 ноября 00:00
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 00:00
Черноморец --
Рух --
6 ноября 00:00
Минай --
Мариуполь --
24 октября 17:15
Барселона --
Реал --
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Манчестер Юнайтед --
Ливерпуль --
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Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
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Вильярреал --
Янг Бойз --
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Манчестер Юнайтед --
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Ювентус --
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Даже если у Сокола останется один болельщик – это будет он! Как Киев стартовал в хоккейном еврокубке

Диана Кондратюк
23 октября, 12:24
В первом матче Континентального Кубка в Будапеште киевляне проиграли рижскому Олимпу со счетом 1:4. Житник уверен, что команде не хватает опыта

Сокол стартовал в Континентальном Кубке с поражения 1:4 от рижского Олимпа / Фото: Коллаж: Сегодня

В последний раз столичный клуб принимал участие в еврокубках десять лет назад.

Посмотреть хоккейную баталию на ледовой арене в Будапеште мог каждый, кто получил полную вакцинацию от коронавируса. Билет на игру стоил 2000 венгерских форинтов (эквивалент 168 гривен). Но людей на трибунах – от силы несколько десятков.

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Выделялся на трибуне киевский болельщик Артем. Он поддерживает команду уже 13 лет. Говорит, что если у Сокола останется один болельщик – это будет он!

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Олимпийский чемпион и президент Сокола Алексей Житник:

"Клуба не было семь лет. Из нашей команды только пару ребят играли на международном уровне. В основном играли в разных чемпионатах местных. Все-таки международный уровень повыше. Нужно учиться".

Первыми проверить готовность подопечных Шафаренко к игре в еврокубках выпала возможность молодому латвийскому клубу Олимп. Его основали в 2002 году. Латвийцы изрядно попортили нервы киевскому клубу, забив за две секунды до конца первого периода.

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Эмоции накалялись, а Сокол пропустил еще три шайбы во втором периоде, при этом отыграв лишь одну. 4:1 – таким счет и остался после финальной сирены.

Михаил Рыбалко, игрок Сокола:

"Не думаю, что они сильнее были и желания больше было. Где-то что-то не получалось. У них команда опытная, все они прижались, шайбой владели".

Заработать свои первые очки в еврокубке Сокол может уже сегодня. Для этого нужно обыграть лидера группы венгерский Ференцварош. Начало матча в 17:00.

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