23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
Верес --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Маріуполь --
Динамо --
6 листопада 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 00:00
Колос --
Шахтар --
6 листопада 00:00
Зоря --
Верес --
6 листопада 00:00
Львів --
Десна --
6 листопада 00:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
6 листопада 00:00
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 00:00
Чорноморець --
Рух --
6 листопада 00:00
Минай --
Маріуполь --
24 жовтня 17:15
Барселона --
Реал --
24 жовтня 18:30
Манчестер Юнайтед --
Ліверпуль --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
3 листопада 19:45
Мілан --
Порту --
3 листопада 19:45
Реал --
Шахтар --
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
Брюгге --
3 листопада 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 листопада 22:00
Ліверпуль --
Атлетіко --
3 листопада 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 листопада 22:00
Боруссія Д --
Аякс --
3 листопада 22:00
Шериф --
Інтер --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини хокею

Навіть якщо у Сокола залишиться один уболівальник – це буде він! Як Київ стартував в хокейному єврокубку

Діана Кондратюк
23 жовтня, 12:24
У першому матчі Континентального Кубка в Будапешті кияни програли ризькому Олімпу з рахунком 1:4. Житник впевнений, що команді не вистачає досвіду

Сокіл стартував в Континентальному Кубку з поразки 1:4 від ризького Олімпу / Фото: Колаж: Сьогодні

В останній раз столичний клуб брав участь в єврокубках десять років тому.

Подивитися хокейну баталію на льодовій арені в Будапешті міг кожен, хто отримав повну вакцинацію від коронавірусу. Квиток на гру коштував 2000 угорських форинтів (еквівалент 168 гривень). Але людей на трибунах – від сили кілька десятків.

Реклама

Виділявся на трибуні київський уболівальник Артем. Він підтримує команду вже 13 років. Каже, що якщо у Сокола залишиться один уболівальник – це буде він!

Реклама

Олімпійський чемпіон та президент Сокола Олексій Житник:

"Клубу не було сім років. З нашої команди тільки пару хлопців грали на міжнародному рівні. В основному грали в різних чемпіонатах місцевих. Все-таки міжнародний рівень вищий. Потрібно вчитися".

Першими перевірити готовність підопічних Шафаренко до гри в єврокубках випала можливість молодому латвійському клубу Олімп. Його заснували в 2002 році. Латвійці добряче попсували нерви київському клубу, забивши за дві секунди до кінця першого періоду.

Реклама

Емоції розпалювалися, а Сокіл пропустив ще три шайби у другому періоді, при цьому відігравши лише одну. 4:1 – таким рахунок і залишився після фінальної сирени.

Михайло Рибалко, гравець Сокола:

"Не думаю, що вони сильніші були і бажання більше було. Десь щось не виходило. У них команда досвідчена, всі вони притиснулися, шайбою володіли".

Заробити свої перші очки в єврокубку Сокіл може вже сьогодні. Для цього потрібно обіграти лідера групи угорський Ференцварош. Початок матчу о 17:00.

Реклама