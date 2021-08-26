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Даже Чайковского не заслужили: на Паралимпиаде перепутали гимн в честь россиянина

Александр Трикиша
26 августа, 17:53
На Паралимпийских играх в Токио организаторы перепутали гимн во время церемония награждения призеров. Пострадал спортсмен из России

Михаил Асташов не услышал произведение Чайковского / Фото: REUTERS

Велогонщик из РПК Михаил Асташов завоевал золотую медаль в индивидуальной гонке преследования в классе С1 на дистанции 3 000 метров.

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Во время награждения в честь победителя должен был прозвучать гимн страны, но из-за санкций WADA вместо российского гимна на Играх звучит фрагмент из Первого концерта Чайковского.

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Однако и его не дождался спортсмен, представляющий Российский паралимпийский комитет. Организаторы по ошибке включили гимн Международного паралимпийского комитета, пишет sport24.ru.

К слову, Чайковский – родом из украинского рода козаков с фамилией Чайка. В юности будущий композитор учился в Киево-Могилянской академии и поменял свою фамилию.

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