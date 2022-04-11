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Даже Бандере понравилось: украинский военный стал героем TikTok (видео)

Анатолий Дерека
11 апреля, 18:43
Защитник Украины показал футбольный мастер-класс для детей из Львова и исполнил один из самых крутых финтов с мячом

Украинский военный пофинтил у памятника Степану Бандере

Война России против Украины сплотила наш народ вокруг армии. Люди разных профессий стали записываться в ряды территориальной обороны или даже Вооруженных сил Украины.

Защитники дают достойный отпор оккупантам, уничтожив уже почти 20 тысяч российских захватчиков. При этом военные не забывают переводить дух и отдыхать от ежедневной рутины.

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На днях во Львове в объективы камер попал интересный момент, как украинский военный поиграл с детьми в футбол на фоне памятника Степану Бандере. Парень показал мастер-класс, понабивав мяч и исполнив "финт Роналдиньо".

Отметим, что профессиональный футбол в Украине нынче на паузе. УПЛ приостановлена, а сборная свой поединок отбора на ЧМ-2022 против Шотландии проведет в июне.

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Тем временем Динамо и Шахтер отправились в благотворительный тур по Европе. Команды проведут серию товарищеских поединков, а доход с игр будет отправлен на благо армии и гуманитарные нужды украинцев.