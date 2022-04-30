Дают солидную сумму. Лучший бомбардир УПЛ может продолжить карьеру в Серии А

Торино мечтает купить Довбика / Фото: Официальный сайт СК "Днепр-1", Коллаж: Сегодня

Форвард Днепра-1 Артем Довбик в настоящее время помогает киевскому Динамо в благотворительном турне по Европе. Бомбардир решил поддерживать форму в составе "бело-синих" накануне отъезда в сборную Украины.

Но уже в летнее трансферное окно результативный нападающий может пополнить компанию украинских легионеров в Серии А. Футбольный клуб Днепр-1 вскоре получит официальное предложение от итальянского Торино. Об этом сообщает спортивный журналист Игорь Цыганык.

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"За Довбиком по-прежнему следит Торино. Днепр-1 получит предложение около 15 миллионов евро. Дальше будут думать, отпускать Довбика или нет. Все будет зависеть от ситуации в стране", – сказал журналист в эфире Цыганик LIVE.

Днепр-1 – Александрия – 3:1 / Фото: Официальный сайт СК "Днепр-1"

Отметим, что Довбик является лучшим бомбардиром прерванного сезона УПЛ, забив 14 голов в 17 матчах. Также на счету форварда уже шесть матчей за сборную и 2 гола. Один из них Артем забил в 1/8 финала Евро-2020 шведам, позволив нашей команде пройти дальше.

Довбик вывел Украину в четвертьфинал / Фото: Getty Images

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Также добавим, что в Сампдории сейчас играет бывший одноклубник Довбика Владислав Супряга. Правда в Италии талантливый форвард пока никак не может себя проявить. Владиславу трудно сконцентрироваться на футболе, когда его близкие родственники защищают Одессу от российских захватчиков.