"Дай бог Украине и России встретиться на Евро": громкое заявление Федецкого

Известный в прошлом защитник национальной команды Артем Федецкий хочет украино-российского противостояния на чемпионате Европы, но чтобы без подводных течений

Украина сильнее России - уверен Федецкий

Бывший защитник сборной Украины Артем Федецкий хочет, чтобы наша команда встретилась с Россией на Евро-2020. Кстати, Россия боится, что Украина не даст ей выйти в 1/8 финала Евро.

"Мне интересно, когда уже Украина встретится с Россией на футбольном поле. Только чтобы все было в рамках футбольных правил, без всяких подводных течений. Достаточно много экспертов и людей говорят, и я это вижу, что Украина намного интереснее России по игре. Передачи, и вообще абсолютно по всем компонентам.

Куда дойдет Россия – мне мало интересно. Мне интересна одна сборная – наша команда. Все переживания, волнения и поддержка только одной сборной.

Дай бог, чтобы сборные Украины и России встретились. Мне интересно наконец-то посмотреть, кто на что способен. А я уверен, что у нашей сборной намного больше шансов на победу, на классную игру. Нужно немножко подождать.

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Если россияне вылетят – абсолютно неинтересно, пусть вылетают. Болеем и поддерживаем только нашу сборную", – сказал Федецкий в интервью "Трибуне".

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Кстати, вчера сборная Украины обыграла Северную Македонию на Евро-2020.