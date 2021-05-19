"Давай режь": Ломаченко установил флаг возле своего дома в Калифорнии

Ломаченко с флагом Аккермана в Лос-Анджелесе / Фото: Instagram
Василий Ломаченко, который в США готовится к бою с японцем Масаеси Накатани, во дворе своего дома в Калифорнии установил мачту с флагом города Аккермана (нынешнего Белгород-Днестровского). Там спортсмен родился 33 года назад.
На заднем плане при этом виднеется флаг США.
Во время сьемки этого видео произошла небольшая заминка.
"Ты уже снимаешь?" – обратился к оператору Ломаченко.
"Да, уже пошло. Или с начала?" – ответил тот.
"Так я потом обрежу", – сказал Ломаченко.
"Ну давай режь".
Но все-таки боксер решил не обрезать начало.
"Нет, не обрежу. Так смотрите", – подписал эти кадры у себя в Instagram Ломаченко, добавив хештеги "#akkerman, #родина, #flag
Отметим, что установка флага родного города – традиционный ритуал перед выездными боями для Ломаченко. То же самое, например, было перед поединком с Хорхе Линаресом, который проходил в 2018 году в Нью-Йорке.
Напомним, следующий поединок против японца Масаеси Накатани Василий проведет 26 июня в Лас-Вегасе в казино Virgin Hotels. Перед вылетом за океан Ломаченко угодил в скандал, ко Дню победы опубликовал видео с запрещенной георгиевской лентой.