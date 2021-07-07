В Дании были люди, никогда не смотревшие футбол: легенда МЮ про сумасшествие перед Англией

Бывший вратарь Манчестер Юнайтед и сборной Дании Петер Шмейхель считает, что силы во втором полуфинале Евро-2020 между англичанами и датчанами равны

Петер Шмейхель считает Данию, за которую играет его сын Каспер, фаворитом в матче с Англией / Фото: Reuters

Бывший вратарь Манчестер Юнайтед и сборной Дании Петер Шмейхель поделился ожиданиями от полуфинала Евро-2020 между сборными Дании и Англии. Матч состоится сегодня, 7 июля, в Лондоне на "Уэмбли". Начало встречи – в 22:00. Онлайн Англия – Дания доступен на нашем сайте со всеми самыми интересными, фото и видео.

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"Я считаю Данию фаворитом, несмотря на то, что пишут английские журналисты. Игра будет очень плотной. Тренеры команд похожи, их подходы очень близки. Они гибки, их команды очень четко действуют в обороне и полузащите. На флангах и у Англии, и у Дании действуют креативные игроки, которые создают моменты. Я действительно считаю, что силы команд равны", – цитирует Шмейхеля сайт МЮ

Футболисты сборной Дании / Фото: Reuters

"Было очень трудное начало Евро. Но сейчас люди в Дании очень взволнованы. Футбол не был в центре внимания в течение многих лет. Взяли верх другие вещи, другие виды спорта, другие виды деятельности, социальные сети, игры. Но теперь все говорят о футболе, все его смотрят. У нас были люди, которые никогда в жизни не смотрели футбол, но ехали из Дании в Амстердам, чтобы посмотреть на команду!"

Петер сенсационно стал чемпионом Европы-1992 в составе сборной Дании, а теперь ворота национальной команды защищает его сын – Каспер.

Два Шмейхеля много лет назад