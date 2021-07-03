Дания побила свой рекорд и вышла в полуфинал Евро-2020

Датчане обыграли сборную Чехии и теперь в 1/2 финала чемпионата Европы сыграют против победителя пары Украина – Англия

Дольберг забивает второй гол в матче / Фото: Getty Images

Еще один полуфиналист чемпионата Европы определился сегодня. В Баку сборная Дании обыграла Чехию.

Поединок начался с нокдауна для чехов. Они пропустили быстрый гол. Первый угловой удар на правом фланге заработали датчане, Ларсен навесил в штрафную, откуда точно пробил головой Дилейни!

Это был 24-й гол головой на Евро-2020 – рекорд континентальных первенств!

Шанс сравнять счет у Чехии был лишь в середине тайма, когда Голеш опасно бил с ближней дистанции. Но надежно сыграл вратарь Дании.

Дальше без особых моментов играли команды. Но перед уходом в раздевалку, Дания снова забила. Мехле подключился к атаке левым флангом и навесил на дальнюю штангу, где Дольберг отправил мяч в сетку.

Чехи вернулись в игру сразу после перерыва. Цоуфал прострелил в штрафную, где Шик опередил защитника и пробил в угол.

Казалось, гол должен подхлестнуть чехов. Нужен прессинг, нужен штурм. Но ничего этого зрители так и не увидели. Даже ближе были к еще одному голу датчане. Но Мехле не смог обыграть вратаря, после выхода один на один.

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Дания выиграла – 2:1 и побила свой рекорд по количеству голов на чемпионатах Европы. Ранее было – 9, сейчас уже 11!

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Чехия – Дания – 1:2

Голы: Шик (49) – Дилейни (5), Дольберг (42)

Чехия: Вацлик, Цоуфал, Челюстка (Брабец, 65), Калас, Борил, Голеш (Янкто, 46), Соучек, Масопуст (Крменчик, 46), Барак, Шевчик (Дарида, 80), Шик (Выдра, 79).



Дания: Шмайхель, Кристенсен (Андерсен, 81), Кьер, Вестергор, Стригер Ларсен (Васс, 70), Хойбьерг, Дилейни (Йенсен, 81), Мехле, Брайтвейт, Дольберг (Поульсен, 59), Дамсгор (Нергор, 60).

Теперь в полуфинале Дания сыграет против победителя пары Украина – Англия. Этот поединок начнется в 22:00. Мы ведем онлайн-трансляцию матча Украина – Англия.

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